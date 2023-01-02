В Риме экоактивисты облили краской здание Сената

Также несколько выступлений есть на счету участников движения Letzte Generation. 23 октября участники организации облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме, а в середине ноября попытались испортить нефтью картину Густава Климта «Смерть и жизнь», которая находится в Музее Леопольда в Вене. Активисты движения Ultima generazione 7 декабря облили голубой и розовой краской вход в оперный театр «Ла Скала» в Милане. Акцию устроили пять человек, которые были задержаны полицией. Как писало агентство ANSA, активисты выступили с призывами против использования газа и угля.