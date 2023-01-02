В Риме экоактивисты облили краской здание Сената
Экоактивисты облили оранжевой краской резиденцию итальянского Сената в Риме, задержаны пять участников организации Ultima generazione («Последнее поколение»), передает издание RaiNews24.
Экоактивисты, как отмечается, утром 2 января облили краской фасад здания Сената с помощью огнетушителей. Свои действия они объяснили «безразличием политического мира перед лицом все более тревожных данных о климатическом коллапсе». Председатель Сената Иньяцио Ла Русса, комментируя случившееся, заявил, что у этого акта нет «никакого алиби и оправдания», он не перерос в насилие только благодаря хладнокровию карабинеров.
«Палата депутатов и другие институты никогда рассматривали до сих пор необходимость создания зоны безопасности вокруг здания. Я немедленно созвал президентский совет Сената на завтра для принятия любого соответствующего решения», — приводит издание слова Ла Русса.
Поступок активистов осудил также министр окружающей среды и энергетической безопасности Хильберто Пичетто Фратин. «Я хотел бы напомнить им, что борьба с изменением климата в центре внимания правительств во всем мире и что большая часть ЕС следующего поколения предназначена именно для экологического перехода», — заявил он, добавив, что все акты вандализма неприемлемы и не останутся безнаказанными.
Сами активисты в записке пояснили, что в основе их жеста было отчаяние, а политики, по их словам, демонстрируют “безразличие перед лицом того, что обещает стать величайшим геноцидом в истории человечества”. В организации также призвали немедленно прервать возобновление работы выведенных из эксплуатации угольных электростанций и отменить проект нового бурения для поиска и добычи природного газа.
«Мы не можем заблуждаться, что переработки и участия в организованных шествиях достаточно. Следовательно, именно на правительство и институты мы направляем свой гнев в знак протеста», — заявил один из активистов.
За последнее время экоактивисты провели ряд громких акций. Так, 14 октября участницы движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи», выставленную в Национальной галерее Лондона. Позже активисты этого движения бросили торт в восковую фигуру Карла III в Музее мадам Тюссо в Лондоне.
Также несколько выступлений есть на счету участников движения Letzte Generation. 23 октября участники организации облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии «Стога» в музее «Барберини» в Потсдаме, а в середине ноября попытались испортить нефтью картину Густава Климта «Смерть и жизнь», которая находится в Музее Леопольда в Вене. Активисты движения Ultima generazione 7 декабря облили голубой и розовой краской вход в оперный театр «Ла Скала» в Милане. Акцию устроили пять человек, которые были задержаны полицией. Как писало агентство ANSA, активисты выступили с призывами против использования газа и угля.