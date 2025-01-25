В России произошел сбой в работе TikTok
В работе приложения по созданию коротких видео TikTok произошел массовый сбой, следует из данных сервиса Downdetector и убедился корреспондент «Ведомостей».
По данным Downdetector, к 12:10 мск на неполадки в работе соцсети пожаловались более 5300 российских пользователей. Всего за сутки на его работу пожаловались 59 934 раз.
19 января российские пользователи сообщали проблемах с доступом в TikTok. Проблемы с доступом наблюдались в Москве (20%), Свердловской (8%), Челябинской (7%), Новосибирской областях (7%), Санкт-Петербурге (6%), Краснодарском крае (6%), Башкортостане (5%) и др. Сбой произошел на фоне прекращения работы приложения в США.
17 января Верховный суд США поддержал закон о праве запрета TikTok в стране по соображениям национальной безопасности. Сразу после вступления в должность 20 января среди первых указов президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая предписывает генеральному прокурору отложить вступление в силу запрета приложения на 75 дней.