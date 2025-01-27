Кабмин одобрил визовые послабления для возвращающихся в РФ соотечественников

В России начали выдавать электронные визы иностранцам с 1 августа 2023 г. Виза предоставляет возможность однократного въезда в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. В августе МИД РФ сообщал, что за год электронные визы оформили 540 900 иностранцев.