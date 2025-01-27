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Кабмин одобрил визовые послабления для возвращающихся в РФ соотечественников

Ведомости

Правительство России одобрило законопроект, позволяющий переселяющимся в РФ соотечественникам получать годовые визы с возможностью продления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Условием для получения такой визы будет официальный статус участника госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников. Виза может продлеваться на срок предоставления этого статуса.

Сейчас им выдаются однократные обыкновенные частные визы на срок до трех месяцев. За это время переселенцы зачастую не успевают решить все необходимые вопросы, и им приходится выезжать из России и вновь обращаться за визой.

Законопроект также предлагает предоставить возможность продления трехмесячной визы иностранцам – работникам зарубежных компаний, выполняющим монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в РФ оборудования. Сейчас они получают визы на срок до трех месяцев без возможности продления.

7 декабря кабмин распорядился расширить перечень стран, граждане которых могут оформить для въезда в Россию единую электронную визу. Посещать РФ по электронной визе смогут граждане Барбадоса, Бутана, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонга, Тринидада и Тобаго, Туркмении и Эсватини. На данный момент в списке 64 государства.

В России начали выдавать электронные визы иностранцам с 1 августа 2023 г. Виза предоставляет возможность однократного въезда в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. В августе МИД РФ сообщал, что за год электронные визы оформили 540 900 иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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