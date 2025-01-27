Кабмин одобрил визовые послабления для возвращающихся в РФ соотечественников
Правительство России одобрило законопроект, позволяющий переселяющимся в РФ соотечественникам получать годовые визы с возможностью продления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.
Условием для получения такой визы будет официальный статус участника госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников. Виза может продлеваться на срок предоставления этого статуса.
Сейчас им выдаются однократные обыкновенные частные визы на срок до трех месяцев. За это время переселенцы зачастую не успевают решить все необходимые вопросы, и им приходится выезжать из России и вновь обращаться за визой.
Законопроект также предлагает предоставить возможность продления трехмесячной визы иностранцам – работникам зарубежных компаний, выполняющим монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в РФ оборудования. Сейчас они получают визы на срок до трех месяцев без возможности продления.
7 декабря кабмин распорядился расширить перечень стран, граждане которых могут оформить для въезда в Россию единую электронную визу. Посещать РФ по электронной визе смогут граждане Барбадоса, Бутана, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонга, Тринидада и Тобаго, Туркмении и Эсватини. На данный момент в списке 64 государства.
В России начали выдавать электронные визы иностранцам с 1 августа 2023 г. Виза предоставляет возможность однократного въезда в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. В августе МИД РФ сообщал, что за год электронные визы оформили 540 900 иностранцев.