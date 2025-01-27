Участниками программы по переселению в Россию стали более 5500 репатриантов
С 1 января 2024 г. около 7000 репатриантов и членов их семей подали заявление на участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, статус участников программы и членов их семей предоставлен для более 5500 человек, из которых 1800 уже прибыли в Россию и поставлены на учет. Для постоянного проживания большинство соотечественников выбирает регионы в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Наиболее популярными стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область и Краснодарский край.
27 января правительство одобрило законопроект, позволяющий переселяющимся в Россию соотечественникам получать годовые визы с возможностью продления. Условием для получения указанной визы станет официальный статус участника госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников. Виза сможет быть продлена на срок предоставления этого статуса. Сейчас переселенцам выдаются однократные обыкновенные частные визы на срок до трех месяцев.
Кроме того, документом предлагается предоставить возможность продления трехмесячной визы иностранцам – работникам зарубежных компаний, которые выполняют монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в Россию оборудования. Сейчас они получают визы на срок до трех месяцев без возможности продления.