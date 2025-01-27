Участниками программы по переселению в Россию стали более 5500 репатриантов

По ее словам, статус участников программы и членов их семей предоставлен для более 5500 человек, из которых 1800 уже прибыли в Россию и поставлены на учет. Для постоянного проживания большинство соотечественников выбирает регионы в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Наиболее популярными стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область и Краснодарский край.