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Участниками программы по переселению в Россию стали более 5500 репатриантов

Ведомости

С 1 января 2024 г. около 7000 репатриантов и членов их семей подали заявление на участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, статус участников программы и членов их семей предоставлен для более 5500 человек, из которых 1800 уже прибыли в Россию и поставлены на учет. Для постоянного проживания большинство соотечественников выбирает регионы в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Наиболее популярными стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область и Краснодарский край.

27 января правительство одобрило законопроект, позволяющий переселяющимся в Россию соотечественникам получать годовые визы с возможностью продления. Условием для получения указанной визы станет официальный статус участника госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников. Виза сможет быть продлена на срок предоставления этого статуса. Сейчас переселенцам выдаются однократные обыкновенные частные визы на срок до трех месяцев.

Кроме того, документом предлагается предоставить возможность продления трехмесячной визы иностранцам – работникам зарубежных компаний, которые выполняют монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в Россию оборудования. Сейчас они получают визы на срок до трех месяцев без возможности продления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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