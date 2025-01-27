В Госдуме предложили лишать свободы за несообщение о подготовке диверсий

21 января депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом. Документ был внесен 25 октября 2024 г., его авторами являются депутаты фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, а также депутат партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Терентьев. Согласно пояснительной записке, предлагается разрешить использовать транспортные средства или самоходные машины организаций (кроме диппредставительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях – физлиц для борьбы с терроризмом с последующим возмещением расходов.