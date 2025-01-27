В Госдуме предложили лишать свободы за несообщение о подготовке диверсий

В Госдуме предложили лишать свободы за несообщение о подготовке диверсийПринятие закона важно в условиях спецоперации, считают в комитете по безопасности
В Государственную думу внесен законопроект, который предусматривает наказание вплоть до года лишения свободы за несообщение о подготовке диверсий. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Инициативой предлагается дополнить УК РФ нормой, устанавливающей ответственность за несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности (ст. 281, 281-1, 281-2, 281-3 УК РФ).
Сейчас такая ответственность, пояснил глава комитета, грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.
По словам Пискарева, принятие закона очень важно в условиях спецоперации, оно «позволит дополнительно обезопасить, в том числе, объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба».
21 января депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом. Документ был внесен 25 октября 2024 г., его авторами являются депутаты фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин, Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный, а также депутат партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Терентьев. Согласно пояснительной записке, предлагается разрешить использовать транспортные средства или самоходные машины организаций (кроме диппредставительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях – физлиц для борьбы с терроризмом с последующим возмещением расходов.