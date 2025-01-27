Бывший футболист сборной Бельгии подозревается в контрабанде наркотиков

В прокуратуре пояснили, что расследование касается предполагаемых фактов ввоза кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпен и его перераспределения в Бельгии. Наингголан был задержан на основании причастности к этому делу, но больше никаких комментариев прокуратура дать не может ввиду презумпции невиновности.