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Бывший футболист сборной Бельгии подозревается в контрабанде наркотиков

Ведомости

Футболист Раджа Наингголан, игравший в сборной Бельгии, был арестован полицией Брюсселя в рамках расследования импорта кокаина из Южной Америки через порт Антверпен, сообщает Gazet van Antwerpen со ссылкой на Брюссельскую прокуратуру.

В прокуратуре пояснили, что расследование касается предполагаемых фактов ввоза кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпен и его перераспределения в Бельгии. Наингголан был задержан на основании причастности к этому делу, но больше никаких комментариев прокуратура дать не может ввиду презумпции невиновности.

«Мы можем только подтвердить, что игрок отсутствовал на тренировке этим утром», – заявили в футбольном клубе Наингголана.

По информации издания, футболист был связан с контрабандой кокаина: выяснилось, что один из его деловых партнеров в частной авиастроительной фирме в прошлом был осужден за контрабанду наркотиков на частных самолетах для шиитской организации «Хезболла».

Наингголан был задержан через три дня после его успешного дебюта в футбольном клубе «Локерен-Темсе» в профессиональной лиге «Челленджер». В рамках обыска у футболиста был изъят автомобиль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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