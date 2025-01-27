Бывший футболист сборной Бельгии подозревается в контрабанде наркотиков
Футболист Раджа Наингголан, игравший в сборной Бельгии, был арестован полицией Брюсселя в рамках расследования импорта кокаина из Южной Америки через порт Антверпен, сообщает Gazet van Antwerpen со ссылкой на Брюссельскую прокуратуру.
В прокуратуре пояснили, что расследование касается предполагаемых фактов ввоза кокаина из Южной Америки в Европу через порт Антверпен и его перераспределения в Бельгии. Наингголан был задержан на основании причастности к этому делу, но больше никаких комментариев прокуратура дать не может ввиду презумпции невиновности.
«Мы можем только подтвердить, что игрок отсутствовал на тренировке этим утром», – заявили в футбольном клубе Наингголана.
По информации издания, футболист был связан с контрабандой кокаина: выяснилось, что один из его деловых партнеров в частной авиастроительной фирме в прошлом был осужден за контрабанду наркотиков на частных самолетах для шиитской организации «Хезболла».
Наингголан был задержан через три дня после его успешного дебюта в футбольном клубе «Локерен-Темсе» в профессиональной лиге «Челленджер». В рамках обыска у футболиста был изъят автомобиль.