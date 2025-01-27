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Беглов показал Путину проект мемориального комплекса в честь Ленинградской битвы

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с главой города Александром Бегловым. Губернатор, в частности, представил главе государства проект будущего мемориального комплекса на Пулковских высотах, который будет посвящен Ленинградской битве. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Комплекс будет представлять собой шесть аллей славы – в честь шести фронтов, участвовавших в сражениях за Ленинград. Лучи аллей сходятся к центру – 40-метровому обелиску, внутри которого планируется разместить световой луч как образ вечного огня.

По словам Беглова, площадь первой очереди территории мемориального комплекса составит около 17 га. В дальнейшем планируется создать еще вторую очередь на 17-18 га, отметил губернатор. Запланировано также строительство и третьей очереди. В общей сложности под тематический парк и монумент будет отведено около 50 га.

27 января отмечается 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в Санкт-Петербурге Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Мемориальном военно-историческом комплексе «Невский пятачок» и венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Затем он посетил БКЗ «Октябрьский», где проходил концерт, посвященный снятию блокады. Там Путин вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые юбилейные медали в честь 80-летия Победы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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