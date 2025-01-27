Беглов показал Путину проект мемориального комплекса в честь Ленинградской битвы
Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с главой города Александром Бегловым. Губернатор, в частности, представил главе государства проект будущего мемориального комплекса на Пулковских высотах, который будет посвящен Ленинградской битве. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.
Комплекс будет представлять собой шесть аллей славы – в честь шести фронтов, участвовавших в сражениях за Ленинград. Лучи аллей сходятся к центру – 40-метровому обелиску, внутри которого планируется разместить световой луч как образ вечного огня.
По словам Беглова, площадь первой очереди территории мемориального комплекса составит около 17 га. В дальнейшем планируется создать еще вторую очередь на 17-18 га, отметил губернатор. Запланировано также строительство и третьей очереди. В общей сложности под тематический парк и монумент будет отведено около 50 га.
27 января отмечается 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в Санкт-Петербурге Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Мемориальном военно-историческом комплексе «Невский пятачок» и венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Затем он посетил БКЗ «Октябрьский», где проходил концерт, посвященный снятию блокады. Там Путин вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые юбилейные медали в честь 80-летия Победы.