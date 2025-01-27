Беглов показал Путину проект мемориального комплекса в честь Ленинградской битвы

27 января отмечается 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в Санкт-Петербурге Путин возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень» на Мемориальном военно-историческом комплексе «Невский пятачок» и венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Затем он посетил БКЗ «Октябрьский», где проходил концерт, посвященный снятию блокады. Там Путин вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые юбилейные медали в честь 80-летия Победы.