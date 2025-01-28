Минюст подал иск о ликвидации фонда «Трансгендер»
ГУ Минюста России по Москве обратилось в суд с иском о ликвидации фонда помощи людям с гендерными отклонениями и их близким «Трансгендер». Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в Кунцевском районном суде Москвы.
Суд зарегистрировал иск, но дата его рассмотрения иска пока не назначена.
По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), фонд «Трансгендер» был зарегистрирован 18 января 2007 г. Его директором является Яэль Демедецкая.
24 июля 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения касаются медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией. Помимо этого, закон устанавливает, что лица, сменившие пол, не могут стать усыновителями и опекунами. Также брак между двумя людьми будет аннулирован в случае, если один из супругов сменит пол. Кроме того, запрещается менять пол в документах.