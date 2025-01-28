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РЖД ограничит прием порожних вагонов из-за рубежа

Ведомости

РЖД со 2 февраля 2025 г. ограничивает прием порожних вагонов со стороны «сопредельных железнодорожных администраций». Об этом сообщает пресс-служба РЖД в своем Telegram-канале.

Решение объясняется «невостребованность» порожних вагонов на путях общего пользования. Делается это с целью «обеспечения стабильности» перевозочного процесса. Мера имеет временный характер, уточняют в пресс-службе.

При этом отмечается, что ограничение не будет касаться вагонов российской приписки, которые идут из-за рубежа или следуют транзитом.

22 января РЖД сообщила, что в 2024 г. на сети погружено 67,7 млн т химических и минеральных удобрений, что на 6,2% больше, чем за предыдущий год.

С 2022 г. в России начался процесс активного перестроения логистических цепочек, в том числе связанных с железнодорожными перевозками. В 2024 г. объем перевозок сократился – на сети РЖД погрузка снизилась на 4,1% и составила 1181,4 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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