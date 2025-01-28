РЖД ограничит прием порожних вагонов из-за рубежа
Решение объясняется «невостребованность» порожних вагонов на путях общего пользования. Делается это с целью «обеспечения стабильности» перевозочного процесса. Мера имеет временный характер, уточняют в пресс-службе.
При этом отмечается, что ограничение не будет касаться вагонов российской приписки, которые идут из-за рубежа или следуют транзитом.
С 2022 г. в России начался процесс активного перестроения логистических цепочек, в том числе связанных с железнодорожными перевозками. В 2024 г. объем перевозок сократился – на сети РЖД погрузка снизилась на 4,1% и составила 1181,4 млн т.