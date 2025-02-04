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Сын Майкла Джордана арестован за хранение наркотиков

Ведомости

Сын известного баскетболиста Майкла Джордана Маркус Джордан был арестован в Орландо (штат Флорида) по нескольким обвинениям, сообщает TMZ со ссылкой на полицейский отчет.

По информации издания, Маркус был арестован за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление аресту. Подробности произошедшего выясняются, сам Маркус никак не комментировал ситуацию.

Маркус Джордан – второй по старшинству ребенок баскетболиста Майкла Джордана. В школе и колледже Маркус занимался баскетболом. В мае 2016 г. Джордан открыл магазин кроссовок под названием Trophy Room, но спустя несколько лет бизнес перешел только на онлайн-продажи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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