Сын Майкла Джордана арестован за хранение наркотиков
Сын известного баскетболиста Майкла Джордана Маркус Джордан был арестован в Орландо (штат Флорида) по нескольким обвинениям, сообщает TMZ со ссылкой на полицейский отчет.
По информации издания, Маркус был арестован за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление аресту. Подробности произошедшего выясняются, сам Маркус никак не комментировал ситуацию.
Маркус Джордан – второй по старшинству ребенок баскетболиста Майкла Джордана. В школе и колледже Маркус занимался баскетболом. В мае 2016 г. Джордан открыл магазин кроссовок под названием Trophy Room, но спустя несколько лет бизнес перешел только на онлайн-продажи.