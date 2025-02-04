Сын Майкла Джордана арестован за хранение наркотиков

Маркус Джордан – второй по старшинству ребенок баскетболиста Майкла Джордана. В школе и колледже Маркус занимался баскетболом. В мае 2016 г. Джордан открыл магазин кроссовок под названием Trophy Room, но спустя несколько лет бизнес перешел только на онлайн-продажи.