TMZ: причиной смерти Дэвида Линча стала остановка сердца
Непосредственной причиной смерти режиссера и сценариста Дэвида Линча стала остановка сердца, передает TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.
Остановка сердца произошла на фоне хронической обструктивной болезни легких, следует из документа департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес. Существенным фактором стало также обезвоживание, пишет TMZ.
В 2024 г. американский режиссер сообщил, что у него была диагностирована эмфизема легких после того, как он всю жизнь курил. Позже он также заявил, что не намерен завершать карьеру из-за болезни.
Линч умер 16 января в возрасте 78 лет. По данным TMZ, его кремировали, а останки были захоронены 22 января на кладбище Hollywood Forever.
Фильмография Линча насчитывает 10 полнометражных картин. Широкую известность ему принесли фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Человек-слон», а также культовый сериал «Твин Пикс», который он создал вместе со сценаристом Марком Фростом.