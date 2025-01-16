Режиссер «Твин Пикс» и «Синего бархата» Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление его семьи в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«C глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы признательны за уединение в это время. Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра», – говорится в посте.
В 2024 г. Линч сообщил, что у него была диагностирована эмфизема легких после того, как он всю жизнь курил. Позже он также заявил, что не намерен завершать карьеру из-за болезни.
Дэвид Линч родился 20 января 1946 г. Широкую известность ему принесли фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Человек-слон», а также культовый сериал «Твин Пикс», который он создал вместе со сценаристом Марком Фростом. В его работах прослеживается приверженность к сюрреализму и иллюзорности реальности, он также исследовал тему снов. Линч является лауреатом премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, а также «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, трижды номинировался на «Оскар» за лучшую режиссуру.