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Режиссер «Твин Пикс» и «Синего бархата» Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет

Ведомости

Американский режиссер и сценарист Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление его семьи в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«C глубоким сожалением сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы были бы признательны за уединение в это время. Теперь, когда его больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра», – говорится в посте.

В 2024 г. Линч сообщил, что у него была диагностирована эмфизема легких после того, как он всю жизнь курил. Позже он также заявил, что не намерен завершать карьеру из-за болезни.

Дэвид Линч родился 20 января 1946 г. Широкую известность ему принесли фильмы «Синий бархат», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Человек-слон», а также культовый сериал «Твин Пикс», который он создал вместе со сценаристом Марком Фростом. В его работах прослеживается приверженность к сюрреализму и иллюзорности реальности, он также исследовал тему снов. Линч является лауреатом премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе, а также «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, трижды номинировался на «Оскар» за лучшую режиссуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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