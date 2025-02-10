Бакальчук сообщил об официальном расторжении брака с Ким
Суд официально расторг брак предпринимателя Владислава Бакальчука и его жены, основательницы Wildberries Татьяны Ким, сообщил Бакальчук в своем Telegram-канале.
«Сегодня – официальная точка», – написал бизнесмен.
Бакальчук рассказал, что по решению суда брак расторгнут, дети останутся с Ким. В ходе следующего заседания, которое назначено на 18 февраля, суд вынесет решение по разделу имущества.
13 января представитель Бакальчука сообщил «Ведомостям», что бракоразводный процесс между предпринимателями перешел в основную фазу. Он добавил, что адвокаты Ким «пытаются доказать, что маркетплейс Wildberries создан исключительно ее усилиями и не подлежит разделу» в равных долях. Позиция адвокатов на стороне Бакальчука заключается в том, чтобы разделить имущество пополам.
5 октября 2024 г. Ким официально сменила фамилию на девичью. Впервые о смене фамилии основательница Wildberries объявила 23 сентября. Тогда она также сменила название своего Telegram-канала с Татьяны Бакальчук на Татьяну Ким. Это произошло на фоне попытки, по ее словам, рейдерского захвата офиса маркетплейса 18 сентября. Ким заявила, что подала иск о расторжении барка с Бакальчуком в конце июля. ТАСС писал, что заявление было связано с «претензиями имущественного характера».
16 октября Бакальчук заявил, что подал к Ким встречный иск, в котором потребовал разделить совместно нажитое имущество пополам в рамках бракоразводного процесса. Бизнесмен также попросил разделить общую недвижимость в виде квартиры 58 кв. м и земельного участка. Кроме того, сооснователь маркетплейса потребовал в иске, чтобы их несовершеннолетние дети остались с ним.