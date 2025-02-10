Бакальчук сообщил об официальном расторжении брака с Ким

5 октября 2024 г. Ким официально сменила фамилию на девичью. Впервые о смене фамилии основательница Wildberries объявила 23 сентября. Тогда она также сменила название своего Telegram-канала с Татьяны Бакальчук на Татьяну Ким. Это произошло на фоне попытки, по ее словам, рейдерского захвата офиса маркетплейса 18 сентября. Ким заявила, что подала иск о расторжении барка с Бакальчуком в конце июля. ТАСС писал, что заявление было связано с «претензиями имущественного характера».