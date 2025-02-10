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Бакальчук сообщил об официальном расторжении брака с Ким

Ведомости

Суд официально расторг брак предпринимателя Владислава Бакальчука и его жены, основательницы Wildberries Татьяны Ким, сообщил Бакальчук в своем Telegram-канале.

«Сегодня – официальная точка», – написал бизнесмен.

Бакальчук рассказал, что по решению суда брак расторгнут, дети останутся с Ким. В ходе следующего заседания, которое назначено на 18 февраля, суд вынесет решение по разделу имущества.

13 января представитель Бакальчука сообщил «Ведомостям», что бракоразводный процесс между предпринимателями перешел в основную фазу. Он добавил, что адвокаты Ким «пытаются доказать, что маркетплейс Wildberries создан исключительно ее усилиями и не подлежит разделу» в равных долях. Позиция адвокатов на стороне Бакальчука заключается в том, чтобы разделить имущество пополам.

5 октября 2024 г. Ким официально сменила фамилию на девичью. Впервые о смене фамилии основательница Wildberries объявила 23 сентября. Тогда она также сменила название своего Telegram-канала с Татьяны Бакальчук на Татьяну Ким. Это произошло на фоне попытки, по ее словам, рейдерского захвата офиса маркетплейса 18 сентября. Ким заявила, что подала иск о расторжении барка с Бакальчуком в конце июля. ТАСС писал, что заявление было связано с «претензиями имущественного характера».

16 октября Бакальчук заявил, что подал к Ким встречный иск, в котором потребовал разделить совместно нажитое имущество пополам в рамках бракоразводного процесса. Бизнесмен также попросил разделить общую недвижимость в виде квартиры 58 кв. м и земельного участка. Кроме того, сооснователь маркетплейса потребовал в иске, чтобы их несовершеннолетние дети остались с ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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