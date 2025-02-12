Минтруд: компании начинают менять подходы в вопросе рождаемости
Российские компании начинают менять подходы в вопросе стимулирования рождаемости, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на форуме «Социальные приоритеты в развитии ответственного бизнеса – вклад в достижение национальных целей» в рамках Недели российского бизнеса. Трансляция мероприятия велась на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Конечно, мы видим сегодня, что компании, понимая важность вклада в стимулирование рождений, начинают менять подходы. И мы крайне признательны пионерам в этом движении. Это группа компаний «Дело» и группа компаний «Азот», которые на текущий момент уже ввели выплаты при рождении ребенка в размере 1 млн руб.», – сказала Баталина.
Первый замминистра напомнила о поручении президента России Владимира Путина увеличить до 1 млн руб. необлагаемую налогом на доходы физлиц и страховыми взносами сумму единовременной выплаты компании сотруднику при рождении ребенка.
«Наверное, мы не ждем, что каждое предприятие позволит себе столь существенные инвестиции. Но совершенно точно, мне кажется, это хороший пример и хороший ориентир, и с точки зрения поручения президента – в некотором смысле границы заданы, выведены из-под налогообложения, в каком горизонте можно было бы работать», – отметила она.
Баталина также обратила внимание на то, что, говоря о демографической политике компаний, важно обращать внимание не только на семьи, которые воспитывают детей, но и на потенциальных родителей. По ее словам, социологи подчеркивают, что именно сотрудники, которые еще не решились на рождение ребенка, должны стать объектом особого внимания со стороны работодателя.
«Возможность создать для них дополнительный стимул, какой-то дополнительный эффект, который изменит их жизнь и позволит им создать семью и родить ребенка, будет крайне важным достижением и для них лично, и прекрасной мотивацией, в том числе к дальнейшей работе», – отметила замминистра.
20 декабря 2024 г. Путин на заседании Госсовета, посвященном вопросам поддержки семей в России, обратил внимание на то, что ряд компаний выплачивают корпоративный семейный капитал сотрудникам при рождении ребенка. Президент подчеркнул, что такой «по-настоящему государственный, зрелый подход надо поддерживать и поощрять». Глава государства предложил увеличить необлагаемую налогом на доходы физлиц и страховых взносов сумму такой единовременной выплаты до 1 млн руб. – в том числе если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи. При начислении налога на прибыль Путин предложил относить такие расходы компаний к экономически обоснованным.
9 января «Ведомости» писали, что кабмин завершил разработку единого плана по достижению национальных целей развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Было отмечено, что в процессе реализации плана будет сделан акцент на выход экономики России на устойчивую траекторию, а также увеличение доходов граждан и повышение рождаемости.