Минтруд: компании начинают менять подходы в вопросе рождаемости

20 декабря 2024 г. Путин на заседании Госсовета, посвященном вопросам поддержки семей в России, обратил внимание на то, что ряд компаний выплачивают корпоративный семейный капитал сотрудникам при рождении ребенка. Президент подчеркнул, что такой «по-настоящему государственный, зрелый подход надо поддерживать и поощрять». Глава государства предложил увеличить необлагаемую налогом на доходы физлиц и страховых взносов сумму такой единовременной выплаты до 1 млн руб. – в том числе если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи. При начислении налога на прибыль Путин предложил относить такие расходы компаний к экономически обоснованным.