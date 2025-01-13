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В Госдуме хотят обязать рекламодателей показывать семьи с тремя и более детьми

Ведомости

В Госдуму внесен проект поправок в закон о рекламе, в рамках которых рекламодателей могут обязать в случае показа рекламы с позитивным образом семьи показывать семьи с тремя и более детьми, следует из карточки законопроекта.

Авторами инициативы выступила группа депутатов совместно с сенатором Еленой Афанасьевой. В пояснительной записке указывается, что показатель смертности в России все еще превышает показатель рождаемости. По их мнению, законопроект способен решить проблему пробела в демографической статистике. По прогнозу Социального фонда России, в 2025 г. родятся 1,153 млн человек, а в 2026 г. — 1,143 млн.

«Для повышения рождаемости в стране наряду с повышением уровня жизни семей и их доходов, улучшением жилищных условий, повышением доступности услуг присмотра за детьми, установлением гарантий для многодетных семей крайне важно формирование у людей позитивного образа многодетной семьи. Семья с тремя детьми должна стать нормой для России», – указано в пояснительной записке.

Уточняется, что соответствующую рекламу планируется показывать на телевидении. 1 ноября 2024 г. сообщалось, что представители федеральных министерств отчитались о том, как тема семьи пронизывает национальные проекты, за реализацию которых ответственны ведомства.

В итоге слово «семейноцентричность» фигурировало в названии каждого доклада, звучавшего на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Семья». Чаще всего чиновники рассказывали об уже существующих наработках, добавляя в свою презентацию слово «семья». Исключением были ведомства, которые курируют нацпроекты, сами по себе нацеленные на работу с семьями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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