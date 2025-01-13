В Госдуме хотят обязать рекламодателей показывать семьи с тремя и более детьми

В итоге слово «семейноцентричность» фигурировало в названии каждого доклада, звучавшего на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Семья». Чаще всего чиновники рассказывали об уже существующих наработках, добавляя в свою презентацию слово «семья». Исключением были ведомства, которые курируют нацпроекты, сами по себе нацеленные на работу с семьями.