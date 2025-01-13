В Госдуме хотят обязать рекламодателей показывать семьи с тремя и более детьми
В Госдуму внесен проект поправок в закон о рекламе, в рамках которых рекламодателей могут обязать в случае показа рекламы с позитивным образом семьи показывать семьи с тремя и более детьми, следует из карточки законопроекта.
Авторами инициативы выступила группа депутатов совместно с сенатором Еленой Афанасьевой. В пояснительной записке указывается, что показатель смертности в России все еще превышает показатель рождаемости. По их мнению, законопроект способен решить проблему пробела в демографической статистике. По прогнозу Социального фонда России, в 2025 г. родятся 1,153 млн человек, а в 2026 г. — 1,143 млн.
«Для повышения рождаемости в стране наряду с повышением уровня жизни семей и их доходов, улучшением жилищных условий, повышением доступности услуг присмотра за детьми, установлением гарантий для многодетных семей крайне важно формирование у людей позитивного образа многодетной семьи. Семья с тремя детьми должна стать нормой для России», – указано в пояснительной записке.
Уточняется, что соответствующую рекламу планируется показывать на телевидении. 1 ноября 2024 г. сообщалось, что представители федеральных министерств отчитались о том, как тема семьи пронизывает национальные проекты, за реализацию которых ответственны ведомства.
В итоге слово «семейноцентричность» фигурировало в названии каждого доклада, звучавшего на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Семья». Чаще всего чиновники рассказывали об уже существующих наработках, добавляя в свою презентацию слово «семья». Исключением были ведомства, которые курируют нацпроекты, сами по себе нацеленные на работу с семьями.