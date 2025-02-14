Сразу два заместителя гендиректора «Роскосмоса» покинули свои должности
Первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов покинул свой пост. Также в отставку ушел заместитель гендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Кадровые решения принял новый гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. Поясняется, что Ельчанинов перешел на новое место работы, а Блошенко ушел в отставку «по соглашению сторон».
Также произошла смена руководителей двух предприятий отрасли. Покинул должность руководитель АО «ЦНИИмаш» Сергей Коблов. На его место назначили одного из его заместителей – Василия Титова.
В руководстве «НПО Лавочкина» исполняющим обязанности гендиректора вместо Дмитрия Яременко стал его заместитель Олег Кема.
«С новыми руководителями этих предприятий подписаны краткосрочные контракты», – пояснили в «Роскосмосе».
6 февраля пресс-служба Кремля сообщила об отставке Юрия Борисова с поста гендиректора «Роскосмоса». Он занимал эту должность с июля 2022 г. На место Борисова был назначен 39-летний Дмитрий Баканов, который до этого работал заместителем министра транспорта РФ. В тот же день на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких претензий к Борисову.
На 10 февраля было назначено оперативное совещание с руководством госкорпорации нового гендиректора Баканова. А на следующий день планировалась встреча с главами основных предприятий космической отрасли.