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Сразу два заместителя гендиректора «Роскосмоса» покинули свои должности

Ведомости

Первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов покинул свой пост. Также в отставку ушел заместитель гендиректора по космическим комплексам и науке Александр Блошенко. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Кадровые решения принял новый гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. Поясняется, что Ельчанинов перешел на новое место работы, а Блошенко ушел в отставку «по соглашению сторон».

Также произошла смена руководителей двух предприятий отрасли. Покинул должность руководитель АО «ЦНИИмаш» Сергей Коблов. На его место назначили одного из его заместителей – Василия Титова.

В руководстве «НПО Лавочкина» исполняющим обязанности гендиректора вместо Дмитрия Яременко стал его заместитель Олег Кема.

«С новыми руководителями этих предприятий подписаны краткосрочные контракты», – пояснили в «Роскосмосе».

6 февраля пресс-служба Кремля сообщила об отставке Юрия Борисова с поста гендиректора «Роскосмоса». Он занимал эту должность с июля 2022 г. На место Борисова был назначен 39-летний Дмитрий Баканов, который до этого работал заместителем министра транспорта РФ. В тот же день на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких претензий к Борисову.

На 10 февраля было назначено оперативное совещание с руководством госкорпорации нового гендиректора Баканова. А на следующий день планировалась встреча с главами основных предприятий космической отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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