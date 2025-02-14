Сразу два заместителя гендиректора «Роскосмоса» покинули свои должности

6 февраля пресс-служба Кремля сообщила об отставке Юрия Борисова с поста гендиректора «Роскосмоса». Он занимал эту должность с июля 2022 г. На место Борисова был назначен 39-летний Дмитрий Баканов, который до этого работал заместителем министра транспорта РФ. В тот же день на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никаких претензий к Борисову.