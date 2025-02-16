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В МВД разъяснили требования для владения двумя загранпаспортами одновременно

Ведомости

Граждане России официально могут иметь не более двух загранпаспортов одновременно при условии, что один из них должен быть биометрическим. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Главного управления по вопросам миграции МВД.

По информации ведомства, в загранпаспортах нового образца, которые оформляются в России с 2005 г., отпечатки указательных пальцев и цифровая фотография хранятся в чипе, который вшит в одну из страниц документа. Сканирование пальцев рук предусмотрено с 12 лет.

В августе 2023 г. МВД России опубликовало перечень признаков, по которым можно признать загранпаспорт недействительным. В частности, загранпаспорт может быть признан непригодным при нарушении элементов защиты бланка паспорта, из-за которых невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить защиту от изменения нанесенной на него информации. Также документ не может быть использован при нарушении целостности бланка, повреждении фотографии, повреждении машиночитаемой записи, повреждении электронного носителя информации. Помимо этого, загранпаспорт признается недействительным, если его владелец изменит внешность хирургическим путем или в результате травмы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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