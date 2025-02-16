В МВД разъяснили требования для владения двумя загранпаспортами одновременно

В августе 2023 г. МВД России опубликовало перечень признаков, по которым можно признать загранпаспорт недействительным. В частности, загранпаспорт может быть признан непригодным при нарушении элементов защиты бланка паспорта, из-за которых невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить защиту от изменения нанесенной на него информации. Также документ не может быть использован при нарушении целостности бланка, повреждении фотографии, повреждении машиночитаемой записи, повреждении электронного носителя информации. Помимо этого, загранпаспорт признается недействительным, если его владелец изменит внешность хирургическим путем или в результате травмы.