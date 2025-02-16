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Не менее восьми человек погибли в результате наводнения в Кентукки

Ведомости

Не менее восьми человек стали жертвами сильного наводнения в американском штате Кентукки, сообщает NBC со ссылкой на представителей администрации штата. Официальные лица предупреждают, что число жертв, вероятно, увеличится по мере продолжения поисково-спасательных работ, для оказания помощи людям и борьбы с последствиями стихии направлено более 1000 спасателей.

«Это одно из самых опасных погодных явлений, с которыми мы сталкивались за последние как минимум 10 лет», – заявил губернатор Кентукки Энди Бешер.

Сообщения о погибших поступают из нескольких округов, включая Хард, Пайк и Клэй, причем многие инциденты связаны с тем, что люди на своих транспортных средствах пытались проехать через затопленные участки. Бешер подчеркнул важность избегания поездок по дорогам, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы, также он объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.

Как отмечает издание, в результате разгула стихии почти 40 000 жителей штата остались без электричества, 9800 потребителей (домохозяйства и организации) оказались отрезаны от водоснабжения. Бешер также заверил, президент США Дональд Трамп уде одобрил его просьбу на предоставление федерального финансирования для борьбы с последствиями наводнения и оказания помощи людям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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