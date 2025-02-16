Не менее восьми человек погибли в результате наводнения в Кентукки

Сообщения о погибших поступают из нескольких округов, включая Хард, Пайк и Клэй, причем многие инциденты связаны с тем, что люди на своих транспортных средствах пытались проехать через затопленные участки. Бешер подчеркнул важность избегания поездок по дорогам, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы, также он объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.