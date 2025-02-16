Не менее восьми человек погибли в результате наводнения в Кентукки
Не менее восьми человек стали жертвами сильного наводнения в американском штате Кентукки, сообщает NBC со ссылкой на представителей администрации штата. Официальные лица предупреждают, что число жертв, вероятно, увеличится по мере продолжения поисково-спасательных работ, для оказания помощи людям и борьбы с последствиями стихии направлено более 1000 спасателей.
«Это одно из самых опасных погодных явлений, с которыми мы сталкивались за последние как минимум 10 лет», – заявил губернатор Кентукки Энди Бешер.
Сообщения о погибших поступают из нескольких округов, включая Хард, Пайк и Клэй, причем многие инциденты связаны с тем, что люди на своих транспортных средствах пытались проехать через затопленные участки. Бешер подчеркнул важность избегания поездок по дорогам, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы, также он объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.
Как отмечает издание, в результате разгула стихии почти 40 000 жителей штата остались без электричества, 9800 потребителей (домохозяйства и организации) оказались отрезаны от водоснабжения. Бешер также заверил, президент США Дональд Трамп уде одобрил его просьбу на предоставление федерального финансирования для борьбы с последствиями наводнения и оказания помощи людям.