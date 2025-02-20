Reuters: за месяц три танкера были повреждены взрывами в Средиземном море
За последний месяц из-за взрывов в Средиземном море были повреждены три нефтяных танкера, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и безопасности.
Агентство обращает внимание, что эти инциденты стали первыми случаями повреждения невоенных судов из-за взрывов в центральной части Средиземного моря за последние десятилетия.
15 февраля случился взрыв в порту Савоны на севере Италии, из-за чего в корпусе греческого танкера Seajewel, перевозившего сырую нефть, образовалась пробоина. Спустя 20 минут после первого инцидента на судне произошел второй взрыв, но обошлось без дополнительных повреждений. Прокуратура Италии начала расследование случившегося.
Перевозивший сырую нефть танкер Seacharm компании Thenamaris также пострадал от взрыва у турецкого порта Джейхан в конце января. Кроме того, у берегов Ливии в феврале был поврежден танкер Grace Ferrum под либерийским флагом, перевозивший химикаты и нефтепродукты.
5 февраля морское управление Дании заявило об усилении контроля за танкерами с нефтью, стоящими на якоре в порту Скаген. Было отмечено, что проход танкеров сопряжен с повышенными рисками, поэтому данному типу судов отводится повышенный «приоритет при отборе для проверок» в сравнении с другими кораблями.