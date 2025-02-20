Reuters: за месяц три танкера были повреждены взрывами в Средиземном море

5 февраля морское управление Дании заявило об усилении контроля за танкерами с нефтью, стоящими на якоре в порту Скаген. Было отмечено, что проход танкеров сопряжен с повышенными рисками, поэтому данному типу судов отводится повышенный «приоритет при отборе для проверок» в сравнении с другими кораблями.