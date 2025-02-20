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Reuters: за месяц три танкера были повреждены взрывами в Средиземном море

Ведомости

За последний месяц из-за взрывов в Средиземном море были повреждены три нефтяных танкера, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства и безопасности.

Агентство обращает внимание, что эти инциденты стали первыми случаями повреждения невоенных судов из-за взрывов в центральной части Средиземного моря за последние десятилетия.

15 февраля случился взрыв в порту Савоны на севере Италии, из-за чего в корпусе греческого танкера Seajewel, перевозившего сырую нефть, образовалась пробоина. Спустя 20 минут после первого инцидента на судне произошел второй взрыв, но обошлось без дополнительных повреждений. Прокуратура Италии начала расследование случившегося.

Перевозивший сырую нефть танкер Seacharm компании Thenamaris также пострадал от взрыва у турецкого порта Джейхан в конце января. Кроме того, у берегов Ливии в феврале был поврежден танкер Grace Ferrum под либерийским флагом, перевозивший химикаты и нефтепродукты.

5 февраля морское управление Дании заявило об усилении контроля за танкерами с нефтью, стоящими на якоре в порту Скаген. Было отмечено, что проход танкеров сопряжен с повышенными рисками, поэтому данному типу судов отводится повышенный «приоритет при отборе для проверок» в сравнении с другими кораблями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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