Российские суды удовлетворили 88% ходатайств об арестах в 2024 году
В прошлом году в российские суды поступило 97 000 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 88% из них были удовлетворены. Это следует из доклада председателя Верховного суда (ВС) Ирины Подносовой в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны, которое прошло с участием президента РФ Владимира Путина.
Суды в 2024 г. также получили 172 000 ходатайств о продлении срока содержания под стражей. Количество тех, что касаются продления срока наиболее строгой меры пресечения, ежегодно сокращается, заявил Подносова. По сравнению с 2023 г. их число уменьшилось на 7%.
Домашний арест был применен в отношении 16 000 лиц. Запрет на определенные действия был установлен 5000 граждан.
Подносова напомнила, что ВС еще в 2023 г. разработал законопроект, которым предлагается существенно ограничить возможность заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой тяжести и ненасильственных преступлений средней тяжести, а также несовершеннолетних и женщин, имеющих малолетних детей.
18 февраля Госдума приняла во втором чтении пакет поправок, ограничивающих случаи заключения под стражу. Изменения предполагают обязательный учет факта применения насилия при определении меры пресечения. Согласно документу, лица с тяжелыми заболеваниями, включенными в утвержденный правительством перечень, не могут быть арестованы.
Из поправок также следует, что ограничение свободы может быть применено в отношении несовершеннолетних, беременных женщин, единственных родителей, усыновителей, опекунов малолетних детей или детей с инвалидностью, но только в случае подозрения или обвинения в тяжких или особо тяжких преступлениях.