Российские суды удовлетворили 88% ходатайств об арестах в 2024 году

В прошлом году в российские суды поступило 97 000 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, 88% из них были удовлетворены. Это следует из доклада председателя Верховного суда (ВС) Ирины Подносовой в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны, которое прошло с участием президента РФ Владимира Путина.