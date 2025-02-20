Обвиняемых в экономических преступлениях предложили отпускать под залог

27 июня 2024 г. «Ведомости» писали о том, что Минюст задумался о расширении практики применения залога. Тогда замминистра юстиции Вадим Федоров заявил, что трудности вызывает разработка методики, по которой можно определять сумму залога. «Длительное время обсуждается предложение об утверждении методики определения размера залога. Но подлежащие учету при установлении залога обстоятельства, такие как личность подозреваемого, имущественное положение залогодателя, имеют субъективный характер, что, в свою очередь, приводит к неопределенности при расчете суммы залога», – сказал замминистра юстиции.