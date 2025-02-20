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Обвиняемых в экономических преступлениях предложили отпускать под залог

Ведомости

Верховный суд и Минюст РФ подготовили законопроект, предусматривающий возможность применения меры пресечения в виде залога по делам об экономических преступлениях. Об этом сообщила председатель Верховного суда Ирина Подносова на совещании судей, передает «Интерфакс».

«Предлагается предоставлять такую меру пресечения в случае внесения залога, сумма которого соответствует возмещенному ущербу и служит основанием для освобождения от уголовной ответственности», – пояснила она.

По словам Подносовой, документ направлен на совершенствование правоприменительной практики в сфере экономических преступлений. Она отметила, что последовательные шаги по гуманизации уголовного законодательства привели к стабильному числу ходатайств об освобождении или смягчении наказания на основании законов, имеющих обратную силу.

27 июня 2024 г. «Ведомости» писали о том, что Минюст задумался о расширении практики применения залога. Тогда замминистра юстиции Вадим Федоров заявил, что трудности вызывает разработка методики, по которой можно определять сумму залога. «Длительное время обсуждается предложение об утверждении методики определения размера залога. Но подлежащие учету при установлении залога обстоятельства, такие как личность подозреваемого, имущественное положение залогодателя, имеют субъективный характер, что, в свою очередь, приводит к неопределенности при расчете суммы залога», – сказал замминистра юстиции.

На данный момент ограничения для помещения под стражу действуют лишь в случае преступлений небольшой тяжести. В прошлом году Верховный суд РФ предлагал ввести ограничения арестов на преступления средней тяжести, соответствующий закон был принят Госдумой в первом чтении 24 октября 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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