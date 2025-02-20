Минздрав США официально закрепил биологическое определение мужчины и женщины
Минздрав США в лице главы ведомства Роберта Кеннеди-младшего закрепил биологическое определение мужчины и женщины в руководстве для правительства США и общественности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на это руководство.
В документе минздрава США подчеркивается, что мужчина – это человек, репродуктивная система которого выделяет сперматозоиды, а женщина – это человек, репродуктивная система которого производит яйцеклетки. Ведомство также привело узкие определения таких слов, как «пол», «девочка», «девушка» и «мальчик». Министерство также предложило термины «отец» и «мать», которые используются для обозначения родителей соответственно мужского и женского пола.
Минздрав заявил, что руководство было принято в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа от 20 января, который требовал от ведомства в течение 30 дней предоставить «четкие рекомендации, определяющие, что такое пол».
10 февраля стало известно, что Пентагон официально запретил трансгендерным людям проходить военную службу и прекратил все мероприятия, связанные с гендерным переходом военнослужащих.
12 февраля министерство образования США призвало аннулировать спортивные награды биологическим мужчинам, которые соревновались в женских категориях.
21 января Трамп подписал указ о признании в стране двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.