Минздрав США официально закрепил биологическое определение мужчины и женщины

В документе минздрава США подчеркивается, что мужчина – это человек, репродуктивная система которого выделяет сперматозоиды, а женщина – это человек, репродуктивная система которого производит яйцеклетки. Ведомство также привело узкие определения таких слов, как «пол», «девочка», «девушка» и «мальчик». Министерство также предложило термины «отец» и «мать», которые используются для обозначения родителей соответственно мужского и женского пола.