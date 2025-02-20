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Минздрав США официально закрепил биологическое определение мужчины и женщины

Ведомости

Минздрав США в лице главы ведомства Роберта Кеннеди-младшего закрепил биологическое определение мужчины и женщины в руководстве для правительства США и общественности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на это руководство.

В документе минздрава США подчеркивается, что мужчина – это человек, репродуктивная система которого выделяет сперматозоиды, а женщина – это человек, репродуктивная система которого производит яйцеклетки. Ведомство также привело узкие определения таких слов, как «пол», «девочка», «девушка» и «мальчик». Министерство также предложило термины «отец» и «мать», которые используются для обозначения родителей соответственно мужского и женского пола.

Минздрав заявил, что руководство было принято в связи с подписанием президентом США Дональдом Трампом указа от 20 января, который требовал от ведомства в течение 30 дней предоставить «четкие рекомендации, определяющие, что такое пол».

10 февраля стало известно, что Пентагон официально запретил трансгендерным людям проходить военную службу и прекратил все мероприятия, связанные с гендерным переходом военнослужащих.

12 февраля министерство образования США призвало аннулировать спортивные награды биологическим мужчинам, которые соревновались в женских категориях.

21 января Трамп подписал указ о признании в стране двух неизменных полов – мужского и женского. Согласно документу, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства в однополые пространства и мероприятия. Документ четко разделяет понятия «гендер» как концепцию самоопределения индивидуумом и «пол» как биологическую принадлежность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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