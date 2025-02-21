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Правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому расширяется возможность применения сезонного коэффициента к максимальному значению потребления электроэнергии для людей, которые проживают в домах с электроотопительными установками, следует из соответствующего документа.

На сайте правительства сообщается, что такое решение было принято с учетом обращений граждан. Ожидается, что расширение мер поддержки позволит поддержать добросовестных потребителей, которые используют электроэнергию для отопления жилых домов в условиях отсутствия альтернативных источников теплоснабжения.

Постановление предполагает внесение изменений в основы ценообразования в области регулируемых цен в электроэнергетике, утвержденные постановлением правительства РФ от 29 декабря 2011 г. Согласно документу, повышающий коэффициент 1,8 для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками, может применяться в любом субъекте РФ в течение всего отопительного сезона независимо от диапазона потребления.

Постановление также предполагает пересчет стоимости электроэнергии с начала 2025 г. для граждан, проживающих в домах с электроотоплением.

Согласно документу, региональные власти должны будут пересмотреть тарифы на электроэнергию, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента, не позднее 1 марта 2025 г.

10 декабря стало известно, что правительство Иркутской области планирует уменьшить тарифы для горожан, которые пользуются электроотоплением. Для таких домохозяйств будет действовать коэффициент 0,7. В соответствии с указом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева новые правила по тарифам начали действовать с 1 января 2025 г. Горожане, использующие электрическое отопление, смогут оплачивать энергию по сельским тарифам, что позволит снизить стоимость на 30% от имеющейся сейчас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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