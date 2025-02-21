Правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому расширяется возможность применения сезонного коэффициента к максимальному значению потребления электроэнергии для людей, которые проживают в домах с электроотопительными установками, следует из соответствующего документа.
На сайте правительства сообщается, что такое решение было принято с учетом обращений граждан. Ожидается, что расширение мер поддержки позволит поддержать добросовестных потребителей, которые используют электроэнергию для отопления жилых домов в условиях отсутствия альтернативных источников теплоснабжения.
Постановление предполагает внесение изменений в основы ценообразования в области регулируемых цен в электроэнергетике, утвержденные постановлением правительства РФ от 29 декабря 2011 г. Согласно документу, повышающий коэффициент 1,8 для граждан, проживающих в домах, оборудованных электроотопительными установками, может применяться в любом субъекте РФ в течение всего отопительного сезона независимо от диапазона потребления.
Постановление также предполагает пересчет стоимости электроэнергии с начала 2025 г. для граждан, проживающих в домах с электроотоплением.
Согласно документу, региональные власти должны будут пересмотреть тарифы на электроэнергию, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента, не позднее 1 марта 2025 г.
10 декабря стало известно, что правительство Иркутской области планирует уменьшить тарифы для горожан, которые пользуются электроотоплением. Для таких домохозяйств будет действовать коэффициент 0,7. В соответствии с указом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева новые правила по тарифам начали действовать с 1 января 2025 г. Горожане, использующие электрическое отопление, смогут оплачивать энергию по сельским тарифам, что позволит снизить стоимость на 30% от имеющейся сейчас.