Правительство расширило меры поддержки домохозяйств с электроотоплением

10 декабря стало известно, что правительство Иркутской области планирует уменьшить тарифы для горожан, которые пользуются электроотоплением. Для таких домохозяйств будет действовать коэффициент 0,7. В соответствии с указом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева новые правила по тарифам начали действовать с 1 января 2025 г. Горожане, использующие электрическое отопление, смогут оплачивать энергию по сельским тарифам, что позволит снизить стоимость на 30% от имеющейся сейчас.