Минюст утвердил порядок уведомления о выезде адвоката с секретными сведениями

15 мая 2024 г. в Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 21.2 и 24 закона «О государственной тайне». В частности, цель законопроекта – наделить руководителей и сотрудников режимно-секретных подразделений правом проверять загранпаспорта служащих, у которых есть доступ к гостайне. Кроме того, служащие обязаны согласовывать с руководителями подразделений поездки за границу, письменное согласование должно включать в себя всю информацию о поездке. После возвращения в Россию организация может проверить соблюдение работником условий выезда за границу.