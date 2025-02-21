Минюст утвердил порядок уведомления о выезде адвоката с секретными сведениями
Министерство юстиции России определило порядок уведомления о выезде за границу для адвокатов, осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных данных. Соответствующий приказ принят во исполнение указа президента РФ от 20 мая 2024 г.
Документ устанавливает форму уведомления для Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР), а также регламентирует способы его передачи в Минюст. Требование о предварительном уведомлении распространяется на адвокатов, имеющих доступ к государственной тайне, и направлено на усиление контроля за возможными рисками, связанными с их заграничными поездками. В самом уведомлении адвокат обязан указать номер своего удостоверения, цель поездки и вид транспорта.
15 мая 2024 г. в Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 21.2 и 24 закона «О государственной тайне». В частности, цель законопроекта – наделить руководителей и сотрудников режимно-секретных подразделений правом проверять загранпаспорта служащих, у которых есть доступ к гостайне. Кроме того, служащие обязаны согласовывать с руководителями подразделений поездки за границу, письменное согласование должно включать в себя всю информацию о поездке. После возвращения в Россию организация может проверить соблюдение работником условий выезда за границу.