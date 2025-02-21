Использовать биометрию для посадки на поезда можно будет с 1 сентября

Пассажиры смогут использовать биометрию как при покупке билетов, так и непосредственно перед посадкой на поезд, но только если железнодорожный перевозчик обеспечит необходимую техническую инфраструктуру для этой процедуры. При этом традиционные методы посадки сохраняются и останутся доступными для всех пассажиров.