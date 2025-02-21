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Использовать биометрию для посадки на поезда можно будет с 1 сентября

Ведомости

С 1 сентября 2025 г. в России вводится возможность применения биометрических данных при посадке на поезда дальнего следования. Об этом сообщается в опубликованном постановлении кабмина.

Пассажиры смогут использовать биометрию как при покупке билетов, так и непосредственно перед посадкой на поезд, но только если железнодорожный перевозчик обеспечит необходимую техническую инфраструктуру для этой процедуры. При этом традиционные методы посадки сохраняются и останутся доступными для всех пассажиров.

17 февраля в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщали, что в 2025 г. будет проходить закрытое тестирование сервиса. А граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы.

Единая биометрическая система была создана в 2018 г., а в конце 2021 г. она получила статус государственной. Оператором системы является «Центр биометрических технологий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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