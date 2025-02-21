Использовать биометрию для посадки на поезда можно будет с 1 сентября
С 1 сентября 2025 г. в России вводится возможность применения биометрических данных при посадке на поезда дальнего следования. Об этом сообщается в опубликованном постановлении кабмина.
Пассажиры смогут использовать биометрию как при покупке билетов, так и непосредственно перед посадкой на поезд, но только если железнодорожный перевозчик обеспечит необходимую техническую инфраструктуру для этой процедуры. При этом традиционные методы посадки сохраняются и останутся доступными для всех пассажиров.
17 февраля в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщали, что в 2025 г. будет проходить закрытое тестирование сервиса. А граждане смогут воспользоваться услугой по итогам завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям Единой биометрической системы.
Единая биометрическая система была создана в 2018 г., а в конце 2021 г. она получила статус государственной. Оператором системы является «Центр биометрических технологий».