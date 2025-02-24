МВД предложило изменить правила выдачи водительских удостоверений иностранцам

При обращении иностранца в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции будет проведена проверка через реестр контролируемых лиц. Если гражданин окажется в этом реестре, ему откажут в допуске к сдаче теоретического и практического экзаменов. Также уточняется, что в перечень документов, удостоверяющих личность заявителя, включается временное удостоверение лица без гражданства в РФ.