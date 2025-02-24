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МВД предложило изменить правила выдачи водительских удостоверений иностранцам

Ведомости

МВД России подготовило изменения в административный регламент, касающийся предоставления государственной услуги по проведению экзаменов для получения водительских прав и выдаче удостоверений. Соответствующие изменения опубликованы на портале проектов нормативных актов.

«Поправки направлены на расширение оснований для отказа в предоставлении госуслуг по сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами для иностранных граждан или лиц без гражданства, которым применяют режим высылки», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При обращении иностранца в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции будет проведена проверка через реестр контролируемых лиц. Если гражданин окажется в этом реестре, ему откажут в допуске к сдаче теоретического и практического экзаменов. Также уточняется, что в перечень документов, удостоверяющих личность заявителя, включается временное удостоверение лица без гражданства в РФ.

С 5 февраля введен режим высылки для иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих правовых оснований для пребывания в РФ, с целью их выезда или легализации пребывания. Такие лица подлежат ограничительным мерам, а их нахождение в стране контролируется МВД.

20 февраля председатель Верховного суда Ирина Подносова в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны, которое прошло с участием президента РФ Владимира Путина сообщила, что в прошлом году суды выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г. Решения принимались в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Она отметила, что в связи с выявленной динамикой Верховный суд в этом году обобщит практику назначения наказания в виде выдворения из страны, а также изучит вопросы по порядку помещения в спецучреждения иностранцев или лиц без гражданства, подлежащих принудительной высылке из РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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