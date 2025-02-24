МВД предложило изменить правила выдачи водительских удостоверений иностранцам
МВД России подготовило изменения в административный регламент, касающийся предоставления государственной услуги по проведению экзаменов для получения водительских прав и выдаче удостоверений. Соответствующие изменения опубликованы на портале проектов нормативных актов.
«Поправки направлены на расширение оснований для отказа в предоставлении госуслуг по сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами для иностранных граждан или лиц без гражданства, которым применяют режим высылки», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
При обращении иностранца в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции будет проведена проверка через реестр контролируемых лиц. Если гражданин окажется в этом реестре, ему откажут в допуске к сдаче теоретического и практического экзаменов. Также уточняется, что в перечень документов, удостоверяющих личность заявителя, включается временное удостоверение лица без гражданства в РФ.
С 5 февраля введен режим высылки для иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих правовых оснований для пребывания в РФ, с целью их выезда или легализации пребывания. Такие лица подлежат ограничительным мерам, а их нахождение в стране контролируется МВД.
20 февраля председатель Верховного суда Ирина Подносова в ходе совещания судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов страны, которое прошло с участием президента РФ Владимира Путина сообщила, что в прошлом году суды выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г. Решения принимались в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Она отметила, что в связи с выявленной динамикой Верховный суд в этом году обобщит практику назначения наказания в виде выдворения из страны, а также изучит вопросы по порядку помещения в спецучреждения иностранцев или лиц без гражданства, подлежащих принудительной высылке из РФ.