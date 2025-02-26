Григоренко сообщил о столкновении своeго автомобиля с роботом-доставщиком
Вице-премьер не смог точно назвать, какой компании принадлежал робот, но предположил, что это был ровер «Яндекса». По его словам, машина и доставщик не могли разойтись бортами. У водителя автомобиля не выходило объехать робота, и он предпринял попытку «общаться» с ним, но оказался не понят. Представить такую ситуацию 5-7 лет назад было невозможно, отметил Григоренко.
20 февраля представитель «Яндекса» сообщил, что компания продолжит инвестировать в генеративный искусственный интеллект, финтех, робототехнику и автономный транспорт. Он заметил, что доставка ровером в Москве по стоимости практически сравнялась с доставкой курьером и рассказал о планах по запуску нового поколения роботов в ближайшее время.
16 декабря 2024 г. российское юрлицо «Яндекса» ООО «Технояк» учредило ООО «Рободоставка» с уставным капиталом 10 000 руб., писали «Ведомости» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». 99% в «Рободоставке» принадлежит «Технояку» и 1% – ООО «Интерсерч солюшнс», которым также владеет «Технояк». Генеральным директором «Рободоставки» указан Марат Мавлютов, занимавший пост руководителя направления Smart Home («Умный дом») в «Яндексе».