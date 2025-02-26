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Григоренко сообщил о столкновении своeго автомобиля с роботом-доставщиком

Ведомости

Автомобиль вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко около двух месяцев назад столкнулся на пешеходном переходе с роботом-доставщиком. Об этом рассказал сам Григоренко в национальном центре «Россия» по итогам национальной программы «Цифровая экономика», передает РБК.

Вице-премьер не смог точно назвать, какой компании принадлежал робот, но предположил, что это был ровер «Яндекса». По его словам, машина и доставщик не могли разойтись бортами. У водителя автомобиля не выходило объехать робота, и он предпринял попытку «общаться» с ним, но оказался не понят. Представить такую ситуацию 5-7 лет назад было невозможно, отметил Григоренко.

20 февраля представитель «Яндекса» сообщил, что компания продолжит инвестировать в генеративный искусственный интеллект, финтех, робототехнику и автономный транспорт. Он заметил, что доставка ровером в Москве по стоимости практически сравнялась с доставкой курьером и рассказал о планах по запуску нового поколения роботов в ближайшее время.

16 декабря 2024 г. российское юрлицо «Яндекса» ООО «Технояк» учредило ООО «Рободоставка» с уставным капиталом 10 000 руб., писали «Ведомости» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». 99% в «Рободоставке» принадлежит «Технояку» и 1% – ООО «Интерсерч солюшнс», которым также владеет «Технояк». Генеральным директором «Рободоставки» указан Марат Мавлютов, занимавший пост руководителя направления Smart Home («Умный дом») в «Яндексе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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