Григоренко сообщил о столкновении своeго автомобиля с роботом-доставщиком

Вице-премьер не смог точно назвать, какой компании принадлежал робот, но предположил, что это был ровер «Яндекса». По его словам, машина и доставщик не могли разойтись бортами. У водителя автомобиля не выходило объехать робота, и он предпринял попытку «общаться» с ним, но оказался не понят. Представить такую ситуацию 5-7 лет назад было невозможно, отметил Григоренко.