«Яндекс» выделил роботов-доставщиков в отдельное юрлицо

«Яндекс» выделил роботов-доставщиков в отдельное юрлицоПосле галопирующего роста зарплат курьеров IT-компания задумалась о преимуществах роверов и дронов
Российское юрлицо «Яндекса» ООО «Технояк» 16 декабря учредило ООО «Рободоставка» с уставным капиталом 10 000 руб., обнаружили «Ведомости» в «СПАРК-Интерфаксе». Основным видом деятельности нового юрлица указана деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и IТ.
99% в «Рободоставке» принадлежит «Технояку» и 1% – ООО «Интерсерч солюшнс», которым также владеет «Технояк», следует из «СПАРК-Интерфакса». Гендиректором «Рободоставки» указан Марат Мавлютов, занимавший должность руководителя направления Smart Home («Умный дом») в «Яндексе».
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