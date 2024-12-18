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«Яндекс» выделил роботов-доставщиков в отдельное юрлицо

После галопирующего роста зарплат курьеров IT-компания задумалась о преимуществах роверов и дронов
Анна Устинова
Пока роботы-доставщики чаще вызывают удивление у встретившихся с ними прохожих
Пока роботы-доставщики чаще вызывают удивление у встретившихся с ними прохожих / Максим Стулов / Ведомости

Российское юрлицо «Яндекса» ООО «Технояк» 16 декабря учредило ООО «Рободоставка» с уставным капиталом 10 000 руб., обнаружили «Ведомости» в «СПАРК-Интерфаксе». Основным видом деятельности нового юрлица указана деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и IТ.

99% в «Рободоставке» принадлежит «Технояку» и 1% – ООО «Интерсерч солюшнс», которым также владеет «Технояк», следует из «СПАРК-Интерфакса». Гендиректором «Рободоставки» указан Марат Мавлютов, занимавший должность руководителя направления Smart Home («Умный дом») в «Яндексе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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