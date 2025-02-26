В Ватикане рассказали об улучшении состояния папы римского Франциска
Состояние папы римского Франциска улучшается, но прогноз медиков остается «осторожно сдержанным», сообщает Vatican News со ссылкой на службу печати Святого престола.
В сообщении говорится, что проблемы с почками, которые были выявлены у папы римского, отступают. Компьютерная томография подтвердила нормальную картину развития воспаления легких, а анализы крови показали улучшение. В течение дня у папы римского также не наблюдались приступы, похожие на астму.
25 февраля портал Vatican News сообщал, что состояние папы римского остается критическим, но стабильным. «Вечернее обновление пресс-службы Святого престола о состоянии здоровья папы сообщает, что у него не было острых респираторных эпизодов, а его гемодинамические показатели остаются стабильными», – сказано в сообщении.
14 февраля Франциск был госпитализирован с бронхитом. Рецидивирующий бронхит обострился неделей раннее. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику.