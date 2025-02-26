В Ватикане рассказали об улучшении состояния папы римского Франциска

В сообщении говорится, что проблемы с почками, которые были выявлены у папы римского, отступают. Компьютерная томография подтвердила нормальную картину развития воспаления легких, а анализы крови показали улучшение. В течение дня у папы римского также не наблюдались приступы, похожие на астму.