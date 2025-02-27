Певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в подмосковной Апрелевке
Певец Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
ДТП произошло вечером 26 февраля. Пострадавшая – женщина 1963 г. р., по сообщению ГУ МВД России по Московской области, ее госпитализировали с разрывом связок.
Об инциденте сообщили Telegram-каналы утром 27 февраля. По данным Baza, 74-летний Буйнов ехал на Lexus, когда дорогу по зебре переходила 61-летняя пенсионерка. В результате столкновения она получила травму ноги. Telegram-канал Shot сообщил, что пострадавшая работает воспитательницей в детском саду, она до сих пор плохо себя чувствует и ей сложно говорить.
Shot пишет, что Буйнову грозит штраф и лишение водительских прав на два года. Наказание будет зависеть от итогового заключения врачей, следует из сообщения.