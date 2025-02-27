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Певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в подмосковной Апрелевке

Ведомости

Певец Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе в подмосковной Апрелевке, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП произошло вечером 26 февраля. Пострадавшая – женщина 1963 г. р., по сообщению ГУ МВД России по Московской области, ее госпитализировали с разрывом связок.

Об инциденте сообщили Telegram-каналы утром 27 февраля. По данным Baza, 74-летний Буйнов ехал на Lexus, когда дорогу по зебре переходила 61-летняя пенсионерка. В результате столкновения она получила травму ноги. Telegram-канал Shot сообщил, что пострадавшая работает воспитательницей в детском саду, она до сих пор плохо себя чувствует и ей сложно говорить.

Shot пишет, что Буйнову грозит штраф и лишение водительских прав на два года. Наказание будет зависеть от итогового заключения врачей, следует из сообщения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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