Певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в подмосковной Апрелевке

Об инциденте сообщили Telegram-каналы утром 27 февраля. По данным Baza, 74-летний Буйнов ехал на Lexus, когда дорогу по зебре переходила 61-летняя пенсионерка. В результате столкновения она получила травму ноги. Telegram-канал Shot сообщил, что пострадавшая работает воспитательницей в детском саду, она до сих пор плохо себя чувствует и ей сложно говорить.