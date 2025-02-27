Минцифры предложило критерии для отнесения печатных изданий к социально значимым
Минцифры предложило критерии для отнесения печатных изданий к социально значимым. В дальнейшем правительство планирует принять решение о компенсации убытков для «Почты России», связанных с доставкой указанных периодических печатных изданий по подписке, говорится в пояснительной записке к постановлению на портале проектов нормативных актов.
По замыслу ведомства, на основании этих критериев и будет приниматься решение о включении в соответствующий список. Издание должно быть зарегистрировано в РФ, не быть ни рекламным, ни эротическим, а также не должно иметь в составе учредителей политические партии и религиозные объединения.
Оно также должно распространяться по подписке и существовать более пяти лет с момента выхода первого номера. Также оно должно иметь одну из следующих специализаций: общественно-политическая, информационно-аналитическая, детско-юношеская, научно-популярная, научно-методическая, культурно-просветительная, литературно-художественная, образовательная, историческая, учебно-педагогическая, краеведческая, экологическая, спортивная, антинаркотическая, экономико-правовая, медийно-отраслевая.
Как сообщает Минцифры, оно также на своих страницах должно реализовывать один из нескольких социальных проектов, от патриотического воспитания и укрепления традиционных ценностей до формирования «экологической культуры». Также в отношении таких предприятий не должны были выноситься предупреждения о нарушении законодательства в течение года до подачи заявки на включение в список.