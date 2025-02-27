Минцифры предложило критерии для отнесения печатных изданий к социально значимым

По замыслу ведомства, на основании этих критериев и будет приниматься решение о включении в соответствующий список. Издание должно быть зарегистрировано в РФ, не быть ни рекламным, ни эротическим, а также не должно иметь в составе учредителей политические партии и религиозные объединения.