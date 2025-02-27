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Минцифры предложило критерии для отнесения печатных изданий к социально значимым

Ведомости

Минцифры предложило критерии для отнесения печатных изданий к социально значимым. В дальнейшем правительство планирует принять решение о компенсации убытков для «Почты России», связанных с доставкой указанных периодических печатных изданий по подписке, говорится в пояснительной записке к постановлению на портале проектов нормативных актов.

По замыслу ведомства, на основании этих критериев и будет приниматься решение о включении в соответствующий список. Издание должно быть зарегистрировано в РФ, не быть ни рекламным, ни эротическим, а также не должно иметь в составе учредителей политические партии и религиозные объединения.

Оно также должно распространяться по подписке и существовать более пяти лет с момента выхода первого номера. Также оно должно иметь одну из следующих специализаций: общественно-политическая, информационно-аналитическая, детско-юношеская, научно-популярная, научно-методическая, культурно-просветительная, литературно-художественная, образовательная, историческая, учебно-педагогическая, краеведческая, экологическая, спортивная, антинаркотическая, экономико-правовая, медийно-отраслевая.

Как сообщает Минцифры, оно также на своих страницах должно реализовывать один из нескольких социальных проектов, от патриотического воспитания и укрепления традиционных ценностей до формирования «экологической культуры». Также в отношении таких предприятий не должны были выноситься предупреждения о нарушении законодательства в течение года до подачи заявки на включение в список.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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