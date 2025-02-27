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Скончался 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Ведомости

Международный гроссмейстер, 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.

Филатов отметил, что на партиях Спасского учились и продолжают учиться юные шахматисты. «Большая утрата для страны», – добавил Филатов, выразив соболезнования родным и близким гроссмейстера.

Спасский был десятым чемпионом мира в истории шахмат в 1969-1972 гг. Родился будущий гроссмейстер в Ленинграде в 1937 г., в 1959 г. окончил отделение журналистики филологического факультета Ленинградского государственного университета.

В 1953 г. Спасский дебютировал на международном турнире в Бухаресте, где занял места с 4-го по 6-е и выполнил норматив международного мастера. Спустя год он стал победителем турнира молодых советских мастеров. В 1955 г. Спасский стал первым советским шахматистом, выигравшим чемпионат мира среди юношей.

В 1956 г. на турнире претендентов в Амстердаме Спасский занял места с 3-го по 7-е. В том же году на чемпионате СССР он занял 1–3 места вместе с Марком Таймановым и Юрием Авербахом. В 1961 и 1973 гг. Спасский дважды становился чемпионом СССР.

Титул чемпиона мира он завоевал в 1969 г., одолев Тиграна Петросяна, однако в 1972 г. Спасский не смог защитить звание, проиграв американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике. Последняя игра сопровождалась скандалами и была на грани срыва, многие ее рассматривали сквозь призму противостояния СССР и США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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