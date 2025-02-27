Скончался 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский
Международный гроссмейстер, 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.
Филатов отметил, что на партиях Спасского учились и продолжают учиться юные шахматисты. «Большая утрата для страны», – добавил Филатов, выразив соболезнования родным и близким гроссмейстера.
Спасский был десятым чемпионом мира в истории шахмат в 1969-1972 гг. Родился будущий гроссмейстер в Ленинграде в 1937 г., в 1959 г. окончил отделение журналистики филологического факультета Ленинградского государственного университета.
В 1953 г. Спасский дебютировал на международном турнире в Бухаресте, где занял места с 4-го по 6-е и выполнил норматив международного мастера. Спустя год он стал победителем турнира молодых советских мастеров. В 1955 г. Спасский стал первым советским шахматистом, выигравшим чемпионат мира среди юношей.
В 1956 г. на турнире претендентов в Амстердаме Спасский занял места с 3-го по 7-е. В том же году на чемпионате СССР он занял 1–3 места вместе с Марком Таймановым и Юрием Авербахом. В 1961 и 1973 гг. Спасский дважды становился чемпионом СССР.
Титул чемпиона мира он завоевал в 1969 г., одолев Тиграна Петросяна, однако в 1972 г. Спасский не смог защитить звание, проиграв американцу Роберту Фишеру в Рейкьявике. Последняя игра сопровождалась скандалами и была на грани срыва, многие ее рассматривали сквозь призму противостояния СССР и США.