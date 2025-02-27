Скончался 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

В 1956 г. на турнире претендентов в Амстердаме Спасский занял места с 3-го по 7-е. В том же году на чемпионате СССР он занял 1–3 места вместе с Марком Таймановым и Юрием Авербахом. В 1961 и 1973 гг. Спасский дважды становился чемпионом СССР.