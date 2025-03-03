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КНР впервые после пандемии запустила пассажирский поезд Пекин – Москва

Ведомости

Китай впервые после пандемии коронавирусной инфекции запустил пассажирский поезд в тестовом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД), передает ТАСС.

Поезд следует по маршруту Пекин - Улан-Батор - Москва и обратно, следует из сообщения.

Поезд состоит из 12 вагонов и сопровождается специалистами из Китая и РФ. После опытной поездки будет принято решение о регулярном курсировании поезда.

19 февраля Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области заявил о начале пилотного проекта по отправке экспресс-контейнерного поезда в Китай. Первую отправку планируется осуществить уже в марте. Срок доставки составит до 10 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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