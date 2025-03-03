КНР впервые после пандемии запустила пассажирский поезд Пекин – Москва
Поезд следует по маршруту Пекин - Улан-Батор - Москва и обратно, следует из сообщения.
Поезд состоит из 12 вагонов и сопровождается специалистами из Китая и РФ. После опытной поездки будет принято решение о регулярном курсировании поезда.
19 февраля Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области заявил о начале пилотного проекта по отправке экспресс-контейнерного поезда в Китай. Первую отправку планируется осуществить уже в марте. Срок доставки составит до 10 дней.