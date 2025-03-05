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Пискарев: иноагентам могут полностью запретить заниматься просвещением

Ведомости

На рассмотрение Госдумы вынесен пакет законопроектов, предусматривающих новые запреты и ограничения для иноагентов, касающиеся их работы в сфере просвещения и образования. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, авторы нашли множество учебников, пособий, методичек для молодежи, школьников, студентов и преподавателей, изготовленных иноагентами на зарубежные деньги. В них обнаружились пропаганда экстремизма, призывы и вовлечения в беспорядки, пропаганда ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и употребления наркотиков, дискредитация ВС РФ, а также многочисленные искажения истории.

Новый пакет предусматривает запрет иноагентам получать муниципальную поддержку и льготы при получении статуса социально ориентированных НКО.

«Мы сейчас полностью закрываем все лазейки для получения иноагентами у нас в стране какой-либо наживы», – пояснил Пискарев.

1 марта вступил в силу закон о специальных счетах для иноагентов. Именно на них будут зачисляться авторские отчисления и поступать иные платежи. Воспользоваться же средствами можно будет лишь после потери статуса иноагента. Зато с таких счетов можно списывать долги по штрафам. Пискарев отмечал, что всего будут открыты более 500 спецсчетов для зачислений выплат иноагентам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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