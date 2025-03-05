Пискарев: иноагентам могут полностью запретить заниматься просвещением

1 марта вступил в силу закон о специальных счетах для иноагентов. Именно на них будут зачисляться авторские отчисления и поступать иные платежи. Воспользоваться же средствами можно будет лишь после потери статуса иноагента. Зато с таких счетов можно списывать долги по штрафам. Пискарев отмечал, что всего будут открыты более 500 спецсчетов для зачислений выплат иноагентам.