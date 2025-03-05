Пискарев: иноагентам могут полностью запретить заниматься просвещением
На рассмотрение Госдумы вынесен пакет законопроектов, предусматривающих новые запреты и ограничения для иноагентов, касающиеся их работы в сфере просвещения и образования. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, авторы нашли множество учебников, пособий, методичек для молодежи, школьников, студентов и преподавателей, изготовленных иноагентами на зарубежные деньги. В них обнаружились пропаганда экстремизма, призывы и вовлечения в беспорядки, пропаганда ЛГБТ
Новый пакет предусматривает запрет иноагентам получать муниципальную поддержку и льготы при получении статуса социально ориентированных НКО.
«Мы сейчас полностью закрываем все лазейки для получения иноагентами у нас в стране какой-либо наживы», – пояснил Пискарев.
1 марта вступил в силу закон о специальных счетах для иноагентов. Именно на них будут зачисляться авторские отчисления и поступать иные платежи. Воспользоваться же средствами можно будет лишь после потери статуса иноагента. Зато с таких счетов можно списывать долги по штрафам. Пискарев отмечал, что всего будут открыты более 500 спецсчетов для зачислений выплат иноагентам.