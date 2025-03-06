На рэпера Оксимирона подано заявление в СК об изнасиловании

Ерохин сообщил, что основаниями для поданного заявления стали события 2008-2011 гг., когда Федоров вел с несовершеннолетней девушкой переписку интимного характера, а после якобы изнасиловал ее в гримерке после концерта. В качестве доказательств к заявлению были приложены соответствующие переписки.