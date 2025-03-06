Папа римский впервые обратился к верующим в аудиозаписи с начала болезни
Папа римский Франциск впервые за три недели госпитализации обратился к верующим в аудиозаписи.
«Я благодарю вас от всего сердца за ваши молитвы о моем здоровье с площади. Я буду сопровождать вас отсюда. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева Мария. Спасибо», — сказал понтифик (цитата по «РИА Новости»). Отмечается, что речь главы католической церкви была затрудненной, а голос слабым.
Небольшое сообщение папы римского прозвучало в начале молебна на площади Святого Петра в Ватикане.
Ранее пресс-служба Святого Престола сообщила, что папа римский Франциск провел третий день в стабильном состоянии. Известно, что папа римский Франциск продолжает активно работать. 6 марта он назначил епископа Анхеля Франсиско Карабалло Фермина архиепископом Куманы в Венесуэле и епископа Анхеля Романа Идигораса епископом Альбасете в Испании.