В Госдуме изучат влияние чернил для татуировок на здоровье

Башанкаев считает, что информация о тату должна быть в широком информационном поле. В частности, он привел новые данные о рисках на основе анализа влияния тату на развитие онкологии. Эксперты Danish Twin Tattoo Cohort отметили, что нанесение татуировки создает риск рака кожи – у людей с татуировками он оказался в 1,62 раза выше, чем у тех, кто не имеет тату, а для крупных татуировок – в 2,37 раз.