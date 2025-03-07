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В Госдуме изучат влияние чернил для татуировок на здоровье

Ведомости

Госдума готовит законодательное регулирование безопасности татуировок, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

«Мы занимаемся обсуждением и анализом законодательного регулирования безопасности татуировок, химического состава чернил и их влияния на здоровье. <...> Татуировки – это, конечно, личный выбор, но важно помнить, что их последствия могут быть долгосрочными и серьезными», – написал он в Telegram.

Башанкаев считает, что информация о тату должна быть в широком информационном поле. В частности, он привел новые данные о рисках на основе анализа влияния тату на развитие онкологии. Эксперты Danish Twin Tattoo Cohort отметили, что нанесение татуировки создает риск рака кожи – у людей с татуировками он оказался в 1,62 раза выше, чем у тех, кто не имеет тату, а для крупных татуировок – в 2,37 раз.

Отмечается и риск лимфомы у людей с крупными татуировками выше в 2,73 раза. Кроме того, чернила для татуировок могут мигрировать из кожи в кровь и накапливаться в лимфатических узлах. По словам депутата, это может вызывать хроническое воспаление, которое способствует злокачественному росту клеток и развитию рака.

«Татуировки часто воспринимаются как безопасный способ самовыражения, но это исследование показывает, что чернила для тату могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Химический состав чернил не регулируется так строго, как другие вещества», – отметил Башанкаев.

Депутат предложил проводить регулирование состава чернил для татуировок, а именно – ужесточить требования к компонентам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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