В Госдуме изучат влияние чернил для татуировок на здоровье
Госдума готовит законодательное регулирование безопасности татуировок, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
«Мы занимаемся обсуждением и анализом законодательного регулирования безопасности татуировок, химического состава чернил и их влияния на здоровье. <...> Татуировки – это, конечно, личный выбор, но важно помнить, что их последствия могут быть долгосрочными и серьезными», – написал он в Telegram.
Башанкаев считает, что информация о тату должна быть в широком информационном поле. В частности, он привел новые данные о рисках на основе анализа влияния тату на развитие онкологии. Эксперты Danish Twin Tattoo Cohort отметили, что нанесение татуировки создает риск рака кожи – у людей с татуировками он оказался в 1,62 раза выше, чем у тех, кто не имеет тату, а для крупных татуировок – в 2,37 раз.
Отмечается и риск лимфомы у людей с крупными татуировками выше в 2,73 раза. Кроме того, чернила для татуировок могут мигрировать из кожи в кровь и накапливаться в лимфатических узлах. По словам депутата, это может вызывать хроническое воспаление, которое способствует злокачественному росту клеток и развитию рака.
«Татуировки часто воспринимаются как безопасный способ самовыражения, но это исследование показывает, что чернила для тату могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Химический состав чернил не регулируется так строго, как другие вещества», – отметил Башанкаев.
Депутат предложил проводить регулирование состава чернил для татуировок, а именно – ужесточить требования к компонентам.