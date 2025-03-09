День архитектора будет отмечаться в России в первый понедельник июля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закреплении в календаре Дня архитектора, профессиональный праздник будет отмечаться в стране в первый понедельник июля, сообщается на сайте кабмина.
С идеей учредить в России новый праздник выступили Союз архитекторов России и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук поддержали инициативу, напомнили в правительстве.
«Установление Дня архитектора – это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом», – приводит кабмин слова зампредседателя правительства Марата Хуснуллина.
Минстрой РФ сообщал ранее, что в России День архитектора традиционно отмечают 1 июля, это второй главный праздник в профессиональной среде. Всемирный день архитектуры празднуют в первый понедельник октября.