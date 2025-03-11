Собянин сообщил о 60 сбитых на подлете к Москве беспилотниках
В ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны (БПЛА) сбили 60 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», – написал он в 5:57, добавив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В 6:16 Собянин сообщил, что сбито еще два беспилотника, летевших на столицу. По его словам, от падения обломков БПЛА на Домодедовской улице в Москве была незначительно повреждена кровля дома.
О первых ликвидированных БПЛА Собянин написал в 4:35 – в Раменском была отражена атака шести беспилотников. Позже мэр сообщал, что силы ПВО продолжают нейтрализацию БПЛА противника.
Ночью 10 марта силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над пятью регионами России. Три беспилотника были сбиты в небе над Самарской областью, еще по два – над Воронежской и Орловской областями. По одному БПЛА российские военные ликвидировали над территориями Белгородской и Курской областей.