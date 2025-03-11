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Собянин сообщил о 60 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Ведомости

В ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны (БПЛА) сбили 60 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА», – написал он в 5:57, добавив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В 6:16 Собянин сообщил, что сбито еще два беспилотника, летевших на столицу. По его словам, от падения обломков БПЛА на Домодедовской улице в Москве была незначительно повреждена кровля дома.

О первых ликвидированных БПЛА Собянин написал в 4:35 – в Раменском была отражена атака шести беспилотников. Позже мэр сообщал, что силы ПВО продолжают нейтрализацию БПЛА противника.

Ночью 10 марта силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над пятью регионами России. Три беспилотника были сбиты в небе над Самарской областью, еще по два – над Воронежской и Орловской областями. По одному БПЛА российские военные ликвидировали над территориями Белгородской и Курской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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