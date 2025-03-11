Собянин сообщил о 60 сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Ночью 10 марта силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над пятью регионами России. Три беспилотника были сбиты в небе над Самарской областью, еще по два – над Воронежской и Орловской областями. По одному БПЛА российские военные ликвидировали над территориями Белгородской и Курской областей.