Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах «Жуковский» и «Домодедово»
Ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в московских аэропортах «Жуковский» и «Домодедово», сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
В аэропорту «Жуковский» мера начала действовать в 4:24, в «Домодедово» – в 4:40. Ограничены введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», уточнил Кореняко.
По его словам, экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, это главный приоритет.
Кроме того, в 4:40 были установлены ограничения на прием и выпуск самолетов в нижегородском аэропорту «Стригино», а в 5:15 – в ярославском аэропорту «Туношна».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны (БПЛА) сбили 60 беспилотников, летевших в направлении Москвы. О последних двух ликвидированных БПЛА глава столицы написал в своем Telegram-канале в 6:16, при падении обломков на Домодедовской улице в Москве была незначительно повреждена кровля дома.