Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах «Жуковский» и «Домодедово»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны (БПЛА) сбили 60 беспилотников, летевших в направлении Москвы. О последних двух ликвидированных БПЛА глава столицы написал в своем Telegram-канале в 6:16, при падении обломков на Домодедовской улице в Москве была незначительно повреждена кровля дома.