В аэропорту «Шереметьево» сняты временные ограничения
В аэропорту «Шереметьево» с 8:55 по мск были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Кореняко сообщил, что за период, в который действовали ограничения, на запасные аэродромы «ушли» 18 воздушных судов, выполнявших рейсы в «Шереметьево». Были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, заявил пресс-секретарь.
Временные ограничения в «Шереметьево» были введены в 4:40 по мск. Кроме того, также была ограничена работа аэропортов «Внуково», «Жуковский» и «Домодедово». Такое решение было принято в целях безопасности полетов гражданских воздушных судов.