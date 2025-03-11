СК возбудил дело о теракте после массовой атаки БПЛА на Подмосковье
Главное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) по факту массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Подмосковье, в результате которых есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, расследованием займутся опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, эксперты судебно-экспертного центра ведомства. Правоохранители установят обстоятельства случившегося, типы беспилотников и взрывных устройств, размер ущерба.
«Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», – подчеркнула Петренко.
В ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 337 украинских БПЛА, 91 из них – в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о гибели 38-летнего охранника на парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в селе Ям, еще двое получили ранения. При пожаре на парковке сгорело более 20 машин. Кроме того, в результате падения БПЛА в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, медики оценивают ее состояние как тяжелое.
Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проконтролировать соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи в регионах, которые подверглись атаке БПЛА.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что была отбита самая массивная атака украинских беспилотников на столицу и поблагодарил силы ПВО Минобороны.