СК возбудил дело о теракте после массовой атаки БПЛА на Подмосковье

В ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 337 украинских БПЛА, 91 из них – в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о гибели 38-летнего охранника на парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в селе Ям, еще двое получили ранения. При пожаре на парковке сгорело более 20 машин. Кроме того, в результате падения БПЛА в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, медики оценивают ее состояние как тяжелое.