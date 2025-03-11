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СК возбудил дело о теракте после массовой атаки БПЛА на Подмосковье

Ведомости

Главное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) по факту массированных атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Подмосковье, в результате которых есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, расследованием займутся опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, эксперты судебно-экспертного центра ведомства. Правоохранители установят обстоятельства случившегося, типы беспилотников и взрывных устройств, размер ущерба.

«Действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», – подчеркнула Петренко.

В ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 337 украинских БПЛА, 91 из них – в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о гибели 38-летнего охранника на парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в селе Ям, еще двое получили ранения. При пожаре на парковке сгорело более 20 машин. Кроме того, в результате падения БПЛА в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проконтролировать соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи в регионах, которые подверглись атаке БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что была отбита самая массивная атака украинских беспилотников на столицу и поблагодарил силы ПВО Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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