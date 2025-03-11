Временные ограничения сняты в пяти российских аэропортах

Утром 11 марта были введены временные ограничения на работу ряда аэропортов по всей России для обеспечения безопасности полетов. В частности, в «Жуковском», «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» в Москве, «Стригино» в Нижнем Новгороде, в «Туношне» в Ярославле.