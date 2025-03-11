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Временные ограничения сняты в пяти российских аэропортах

Ведомости

Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также в ярославской «Туношне» и нижегородском «Стригино», сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В период действующих ограничений на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, следовавших в «Домодедово», 18 – во «Внуково» и два – в «Жуковский».

Утром 11 марта были введены временные ограничения на работу ряда аэропортов по всей России для обеспечения безопасности полетов. В частности, в «Жуковском», «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» в Москве, «Стригино» в Нижнем Новгороде, в «Туношне» в Ярославле.

В 8:55 мск были сняты ограничения в московском аэропорту «Шереметьево». За период, в который действовали ограничения, на запасные аэродромы «ушли» 18 воздушных судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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