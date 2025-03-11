Временные ограничения сняты в пяти российских аэропортах
Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», а также в ярославской «Туношне» и нижегородском «Стригино», сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
В период действующих ограничений на запасные аэродромы ушли 26 самолетов, следовавших в «Домодедово», 18 – во «Внуково» и два – в «Жуковский».
Утром 11 марта были введены временные ограничения на работу ряда аэропортов по всей России для обеспечения безопасности полетов. В частности, в «Жуковском», «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» в Москве, «Стригино» в Нижнем Новгороде, в «Туношне» в Ярославле.
В 8:55 мск были сняты ограничения в московском аэропорту «Шереметьево». За период, в который действовали ограничения, на запасные аэродромы «ушли» 18 воздушных судов.