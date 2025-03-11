Суд приговорил фигуранта дела о покушении на Олега Царева к 24 годам

По данным следствия, Жицкий установил контакт с сотрудником СБУ и согласился собирать сведения на территории Крыма, а также участвовать в подготовке нападения на Царева еще в 2022 г. В конце 2022 г. он извлек из тайника оружие, боеприпасы и взрывчатку, следил за экс-депутатом и выбрал место для покушения. Кроме того, Жицкий прошел обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств, одно из которых хранил у себя дома.