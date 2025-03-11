Суд приговорил фигуранта дела о покушении на Олега Царева к 24 годам
Южный окружной военный суд приговорил Петра Жицкого к 24 годам лишения свободы по делу о покушении на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Первые пять лет он проведет в тюрьме, затем – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 800 000 руб., сообщили в Генпрокуратуре.
Жицкий признан виновным по ст. 275 (госизмена), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 4 ст. 222 (незаконное приобретение оружия) УК РФ.
По данным следствия, Жицкий установил контакт с сотрудником СБУ и согласился собирать сведения на территории Крыма, а также участвовать в подготовке нападения на Царева еще в 2022 г. В конце 2022 г. он извлек из тайника оружие, боеприпасы и взрывчатку, следил за экс-депутатом и выбрал место для покушения. Кроме того, Жицкий прошел обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств, одно из которых хранил у себя дома.
О покушении на Царева стало известно 27 октября 2023 г. Администратор Telegram-канала Царева рассказал, что покушение было совершено около полуночи на территории санатория в Крыму.
Олег Царев с 2002 по 2014 г. был депутатом Верховной рады нескольких созывов. В 2012–2014 гг. занимал пост советника премьер-министра Украины Николая Азарова. Баллотировался в президенты Украины, но в мае 2014 г. снял свою кандидатуру. В том же году Царев покинул страну и начал жить и работать в Донбассе. Он является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине.