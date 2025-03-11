В Госдуму вносят проект о запрете рекламы астрологии и гадания
На рассмотрение Госдумы вносится законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат нижней палаты парламента Нина Останина (КПРФ).
Под запрет может попасть реклама астрологии, магии, энергетического «лечения» и гадания, которые «не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества». Законопроект затронет тарологов, рунологов, хиромантов, а также людей, называющих себя духовными наставниками, и др. Полный перечень лиц, рекламу деятельности которых предлагается запретить, перечислен в пояснительной записке к инициативе. По словам Останиной, только за 2024 г. злоумышленники под предлогом подобных услуг похитили более 100 млрд руб.
«Наша цель – защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда. Международный опыт (ЮАР, Индия, Китай) подтверждает: ограничение подобной деятельности снижает риски обмана», – пояснила депутат.
В конце 2024 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что большая часть опрошенных россиян (55%) высказалась за полный запрет коммерческой деятельности тарологов в стране, в том числе 30% с полной уверенностью заявили о необходимости такой меры. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что в последние годы наблюдается всплеск популярности этого вида гадания, практический опыт в нем имеют уже 15% опрошенных в возрасте 18 лет и старше.
В ноябре зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил «Парламентской газете», что интерес к таро в стране достиг уровня массового психоза, превратившись из развлечения в индустрию с солидными прибылями, которая построена на обмане. В январе в Госдуму был внесен законопроект о запрете рекламы услуг тарологов.