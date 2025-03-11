Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В Госдуму вносят проект о запрете рекламы астрологии и гадания

Ведомости

На рассмотрение Госдумы вносится законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат нижней палаты парламента Нина Останина (КПРФ).

Под запрет может попасть реклама астрологии, магии, энергетического «лечения» и гадания, которые «не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества». Законопроект затронет тарологов, рунологов, хиромантов, а также людей, называющих себя духовными наставниками, и др. Полный перечень лиц, рекламу деятельности которых предлагается запретить, перечислен в пояснительной записке к инициативе. По словам Останиной, только за 2024 г. злоумышленники под предлогом подобных услуг похитили более 100 млрд руб.

«Наша цель – защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда. Международный опыт (ЮАР, Индия, Китай) подтверждает: ограничение подобной деятельности снижает риски обмана», – пояснила депутат.

В конце 2024 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что большая часть опрошенных россиян (55%) высказалась за полный запрет коммерческой деятельности тарологов в стране, в том числе 30% с полной уверенностью заявили о необходимости такой меры. Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что в последние годы наблюдается всплеск популярности этого вида гадания, практический опыт в нем имеют уже 15% опрошенных в возрасте 18 лет и старше.

В ноябре зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил «Парламентской газете», что интерес к таро в стране достиг уровня массового психоза, превратившись из развлечения в индустрию с солидными прибылями, которая построена на обмане. В январе в Госдуму был внесен законопроект о запрете рекламы услуг тарологов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных