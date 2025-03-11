В Госдуму вносят проект о запрете рекламы астрологии и гадания

Под запрет может попасть реклама астрологии, магии, энергетического «лечения» и гадания, которые «не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества». Законопроект затронет тарологов, рунологов, хиромантов, а также людей, называющих себя духовными наставниками, и др. Полный перечень лиц, рекламу деятельности которых предлагается запретить, перечислен в пояснительной записке к инициативе. По словам Останиной, только за 2024 г. злоумышленники под предлогом подобных услуг похитили более 100 млрд руб.