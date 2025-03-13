Умерла автор музыки к «Маугли» София Губайдулина

Губайдулина работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки в начале 1970-х гг., а в 1975 г. вошла в группу «Астрея». В этот период написала музыку к более 20 фильмам, среди которых серия мультфильмов «Маугли», «Чучело», «Человек и его птица», «Новеллы о космосе», «Возвращение чувств». С 1991 г. проживала в Германии, но продолжала посещать Татарстан.