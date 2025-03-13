Умерла автор музыки к «Маугли» София Губайдулина
Композитор София Губайдулина, известная как автор музыки к картинам «Маугли» и «Чучело», умерла в возрасте 93 лет, сообщили в мэрии Казани.
Губайдулина родилась 24 октября 1931 г. в городе Чистополь Республики Татарстан. В возрасте 22-х лет окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано. В 1959 г. окончила Московскую консерваторию по классу композиции у Николая Пейко, в 1969 г. – аспирантуру по классу композиции у Виссариона Шебалина.
Как отметили в мэрии, Губайдулина встречала как «откровенное непонимание» со стороны руководства и «идеологов» Союза композиторов СССР, так и поддержку выдающихся деятелей отечественной культуры. Она была удостоена напутственных слов Дмитрия Шостаковича, который пожелал Губайдулиной идти «своим “неправильным” путем». В 1979 г. на съезде композиторов музыку Губайдуллиной раскритиковали, а саму ее включили в «черный список».
Губайдулина работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки в начале 1970-х гг., а в 1975 г. вошла в группу «Астрея». В этот период написала музыку к более 20 фильмам, среди которых серия мультфильмов «Маугли», «Чучело», «Человек и его птица», «Новеллы о космосе», «Возвращение чувств». С 1991 г. проживала в Германии, но продолжала посещать Татарстан.
«Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами – слушателями. Ее язык был понятен людям в разных уголках планеты, помогал подняться над обыденностью и со всей серьезностью сосредоточиться на главных вопросах бытия», – заявил мэр города Ильсур Метшин.