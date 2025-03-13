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Умерла автор музыки к «Маугли» София Губайдулина

Ведомости

Композитор София Губайдулина, известная как автор музыки к картинам «Маугли» и «Чучело», умерла в возрасте 93 лет, сообщили в мэрии Казани.

Губайдулина родилась 24 октября 1931 г. в городе Чистополь Республики Татарстан. В возрасте 22-х лет окончила Казанскую консерваторию по классу фортепиано. В 1959 г. окончила Московскую консерваторию по классу композиции у Николая Пейко, в 1969 г. – аспирантуру по классу композиции у Виссариона Шебалина.

Как отметили в мэрии, Губайдулина встречала как «откровенное непонимание» со стороны руководства и «идеологов» Союза композиторов СССР, так и поддержку выдающихся деятелей отечественной культуры. Она была удостоена напутственных слов Дмитрия Шостаковича, который пожелал Губайдулиной идти «своим “неправильным” путем». В 1979 г. на съезде композиторов музыку Губайдуллиной раскритиковали, а саму ее включили в «черный список».

Губайдулина работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки в начале 1970-х гг., а в 1975 г. вошла в группу «Астрея». В этот период написала музыку к более 20 фильмам, среди которых серия мультфильмов «Маугли», «Чучело», «Человек и его птица», «Новеллы о космосе», «Возвращение чувств». С 1991 г. проживала в Германии, но продолжала посещать Татарстан.

«Она гениально слышала мир и щедро делилась этим своим талантом с нами – слушателями. Ее язык был понятен людям в разных уголках планеты, помогал подняться над обыденностью и со всей серьезностью сосредоточиться на главных вопросах бытия», – заявил мэр города Ильсур Метшин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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