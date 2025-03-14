Порывы ветра в Москве достигли 24 метров в секунду

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в ночь на 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о шторме в течение всей пятницы. Предупреждалось, что ветер может усиливаться до 22 м в секунду. По словам мэра, московские власти привели все городские и коммунальные службы в режим повышенной готовности.