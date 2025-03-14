Порывы ветра в Москве достигли 24 метров в секунду
В Москве порывы ветра достигли 24 м в секунду, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Это и есть 9-балльный шторм!» – заявил Тишковец.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в ночь на 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о шторме в течение всей пятницы. Предупреждалось, что ветер может усиливаться до 22 м в секунду. По словам мэра, московские власти привели все городские и коммунальные службы в режим повышенной готовности.
14 марта Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил горожан о сильном ветре, который ожидается в городе. Водителей призвали быть осторожными и не парковать автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями.