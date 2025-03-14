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Порывы ветра в Москве достигли 24 метров в секунду

Ведомости

В Москве порывы ветра достигли 24 м в секунду, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это и есть 9-балльный шторм!» – заявил Тишковец.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в ночь на 14 марта в столице ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о шторме в течение всей пятницы. Предупреждалось, что ветер может усиливаться до 22 м в секунду. По словам мэра, московские власти привели все городские и коммунальные службы в режим повышенной готовности.

14 марта Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил горожан о сильном ветре, который ожидается в городе. Водителей призвали быть осторожными и не парковать автомобили рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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