Судебный надзор над Дуровым во Франции приостановлен до 7 апреля

15 марта AFP со ссылкой на источники сообщило, что Дуров вылетел из Парижа и направился в Дубай. Агентство уточнило, что судья несколько дней назад удовлетворил ходатайство об изменении надзора за Дуровым и разрешил ему покинуть Францию на «несколько недель».