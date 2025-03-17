Судебный надзор над Дуровым во Франции приостановлен до 7 апреля
Судебный надзор над основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым во Франции снят с 15 марта по 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую прокуратуру.
15 марта AFP со ссылкой на источники сообщило, что Дуров вылетел из Парижа и направился в Дубай. Агентство уточнило, что судья несколько дней назад удовлетворил ходатайство об изменении надзора за Дуровым и разрешил ему покинуть Францию на «несколько недель».
Позднее основатель Telegram выпустил первое заявление после возвращения в Дубай из Франции, где находился с августа 2024 г. Он подтвердил, что смог покинуть страну с разрешения властей, но расследование против Telegram продолжается.
В августе 2024 г. Дуров был задержан во Франции по запросу правоохранительных органов Парижа. Претензии касались модерации Telegram, бизнесмена подозревали в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях.
В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. В январе 2025 г. радиостанция France Info со ссылкой на источники сообщила, что предприниматель пообещал судьям во Франции улучшить модерацию мессенджера.