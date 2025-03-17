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Судебный надзор над Дуровым во Франции приостановлен до 7 апреля

Ведомости

Судебный надзор над основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым во Франции снят с 15 марта по 7 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую прокуратуру.

15 марта AFP со ссылкой на источники сообщило, что Дуров вылетел из Парижа и направился в Дубай. Агентство уточнило, что судья несколько дней назад удовлетворил ходатайство об изменении надзора за Дуровым и разрешил ему покинуть Францию на «несколько недель».

Позднее основатель Telegram выпустил первое заявление после возвращения в Дубай из Франции, где находился с августа 2024 г. Он подтвердил, что смог покинуть страну с разрешения властей, но расследование против Telegram продолжается.

В августе 2024 г. Дуров был задержан во Франции по запросу правоохранительных органов Парижа. Претензии касались модерации Telegram, бизнесмена подозревали в распространении порнографии, мошенничестве и других преступлениях.

В конце августа Дуров был отпущен под судебный надзор во Франции, ему запретили покидать страну на время следствия. В январе 2025 г. радиостанция France Info со ссылкой на источники сообщила, что предприниматель пообещал судьям во Франции улучшить модерацию мессенджера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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