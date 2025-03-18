Обучающиеся при вузах дети участников спецоперации получат льготное питание
Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, смогут получать льготное горячее питание в колледжах, подведомственных федеральным вузам. Соответствующие рекомендации направило Минобрнауки России в образовательные учреждения.
Как отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова, ранее эта мера соцподдержки распространялась только на учащихся региональных колледжей и старших классов школ, тогда как студенты средних профессиональных образовательных программ, обучающиеся в колледжах при вузах, ее не получали. Парламентарии сочли такую ситуацию несправедливой и обратились в правительство РФ.
По данным Минобрнауки, в 2025 г. льготное питание уже получают 1579 студентов в 49 колледжах, но еще более 6000 учащихся, дети участников спецоперации, пока не охвачены этой мерой поддержки. Теперь образовательные организации, входящие в структуру вузов, должны обеспечить своих студентов-льготников горячим питанием.
Парламентарии пообещали контролировать исполнение этого решения, в том числе в рамках рабочей группы Совета Федерации по обеспечению прав участников спецоперации и их семей.