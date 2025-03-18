Обучающиеся при вузах дети участников спецоперации получат льготное питание

Как отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова, ранее эта мера соцподдержки распространялась только на учащихся региональных колледжей и старших классов школ, тогда как студенты средних профессиональных образовательных программ, обучающиеся в колледжах при вузах, ее не получали. Парламентарии сочли такую ситуацию несправедливой и обратились в правительство РФ.