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Обучающиеся при вузах дети участников спецоперации получат льготное питание

Ведомости

Дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, смогут получать льготное горячее питание в колледжах, подведомственных федеральным вузам. Соответствующие рекомендации направило Минобрнауки России в образовательные учреждения.

Как отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова, ранее эта мера соцподдержки распространялась только на учащихся региональных колледжей и старших классов школ, тогда как студенты средних профессиональных образовательных программ, обучающиеся в колледжах при вузах, ее не получали. Парламентарии сочли такую ситуацию несправедливой и обратились в правительство РФ.

По данным Минобрнауки, в 2025 г. льготное питание уже получают 1579 студентов в 49 колледжах, но еще более 6000 учащихся, дети участников спецоперации, пока не охвачены этой мерой поддержки. Теперь образовательные организации, входящие в структуру вузов, должны обеспечить своих студентов-льготников горячим питанием.

Парламентарии пообещали контролировать исполнение этого решения, в том числе в рамках рабочей группы Совета Федерации по обеспечению прав участников спецоперации и их семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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