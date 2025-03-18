Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области
Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ленинградской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Весь экипаж погиб.
Отмечается, что воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Полет выполнялся без боекомплекта. Причины произошедшего ведомством не уточняются.
На место инцидента оперативно прибыла команда спасателей. Для расследования причин катастрофы была сформирована группа специалистов из состава Воздушно-космических сил.
20 февраля вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя, никто не пострадал.