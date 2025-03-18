Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области

Отмечается, что воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Полет выполнялся без боекомплекта. Причины произошедшего ведомством не уточняются.



На место инцидента оперативно прибыла команда спасателей. Для расследования причин катастрофы была сформирована группа специалистов из состава Воздушно-космических сил.