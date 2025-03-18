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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Ленинградской области

Ведомости

Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ленинградской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ. Весь экипаж погиб.

Отмечается, что воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Полет выполнялся без боекомплекта. Причины произошедшего ведомством не уточняются.

На место инцидента оперативно прибыла команда спасателей. Для расследования причин катастрофы была сформирована группа специалистов из состава Воздушно-космических сил.

20 февраля вертолет санитарной авиации совершил аварийную посадку в аэропорту Ставрополя, никто не пострадал. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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